【UNDERCOVER】再聯乘MEDICOM TOY　BE@RBRICK、UBEAR誰是主角？

當一提起潮流玩物，必然想到日本玩具品牌MEDICOM TOY，它最具代表性之作BE@RBRICK，亦讓全球掀起一股玩具熱潮。 曾與BE@RBRICK聯乘對象多不勝數，今次MEDICOM TOY再度與UNDERCOVER合作，除了玩具熊外，其他玩具如UBEAR、HAMBURGER LAMP也一同登場。

UNDERCOVER × MEDICOM TOY（UNDERCOVER）

BE@RBRICK 100% & 400% U：價錢為12,000日元未連税（約865港元）（UNDERCOVER）

BE@RBRICK 100% & 400% FC：價錢為16,000日元未連税（約1,153港元）（UNDERCOVER）

BE@RBRICK作為這次UNDERCOVER × MEDICOM TOY的精髓，高橋盾專程為玩具熊設計出兩個款式，第一款BE@RBRICK全身都是紅色，眼睛位置帶有白色粗線，胸部更設有品牌Logo，背面還印有UNDERCOVER宣言「WE MAKE NOISE NOT CLOTHES」；而第二款則由灰色和黑色的幾何圖所組成，從中呈現出「FC」的字樣，而眼睛部份更加上品牌名稱與高橋盾的名字。兩款都均有100％與400％的對比，這意味著一款設有兩個BE@RBRICK，而高度為4厘米和28厘米。

VCD UNDERCOVER BEAR：價錢為12,000日元未連税（約865港元）（UNDERCOVER）

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+ 4 + 3 + 2

除了BE@RBRICK外，帶有UNDERCOVER象徵性的UBEAR又怎能錯過？MEDICOM TOY已將它們變成鑰匙扣與燈具，更有一個名為VCD UNDERCOVER BEAR柔軟公仔出現，設有黑白兩色。聯乘系列驚喜不斷，還再次推出彩色與黑色版本的HAMBURGER LAMP，而每次都是火速售罄。另外，更有高橋盾打造的GRACE系列，包括GRACE模型與GILAPPLE鑰匙扣，兩個人物同樣都是出自設計師的怪誕世界，一路以來多個版本，亦是備受追捧的玩物之一。

多款UNDERCOVER × MEDICOM TOY玩具，將於11月22日在UNDERCOVER NOISE LAB SHIBUYA PARCO發售，隨後11月23日在日本UNDERCOVER商店與store.undercoverism.com亦有售。除此之外，大家也可以於今天8點前進行網上登記，看看有沒有機會搶到心水貨品。