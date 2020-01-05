【台灣小店】店主開舖當「斷捨離」　製懷舊打卡空間、賣復古珍藏

夾在兩個捷運站間、不論哪邊走路來都要一會兒，在台北市民大道與建國高架交會的安靜後巷裡頭，有一幢剛開幕不久的古道具店 … nomonomo …，唸作 no more no more，「大概沒有人會無意間路過這裡吧」第一次到訪這時心裡這樣想。 nomonomo 中文店名叫作「東摸摸西摸摸」。 兩層樓的老房空間中，規劃著不同的使用內容；一樓主要販售古道具以及少許老闆珍藏的古著服飾，狹窄的走道兩旁滿佈著斑駁的鐵櫃、留下溫柔痕跡的木桌、各種用途的燈具等，走進店裡就能感受到光陰濃縮的氛圍感，爬時稍微顛簸的二樓則是有著老派磨石子地磚的攝影空間。

nomonomo 中文店名叫作「東摸摸西摸摸」。（KEEDAN授權使用）

店名取叫 no more no more，似乎在提醒我要斷捨離，因為這些東西越堆越多，堆在家會受不了，但我又很捨不得這些東西跟我分開。

這家店的誕生要從店名開始說起，「以前我會帶我女兒一起逛二手店、跳蚤市集的時候，她那時候還小，也不知道爸爸在幹麼，總覺得爸爸在找什麼東西一樣，東摸摸西摸摸的，長大後學到了『東摸摸西摸摸』一詞，因此覺得東摸摸西摸摸很適合形容這樣尋寶的行為。」於是父女倆想像如果以後開了店，店名就叫做東摸摸西摸摸。因為工作的關係，時常會拜訪其他國家的店主，經過了幾年的累積，搜集了不少老道具，「有了中文名字後，一直想不到適合的英文詞彙解釋，後來朋友神來一筆給了靈感，這些東西堆在家裡越堆越多，會讓人很受不了『no more no more』不要有不要有，哈，開了這家店，對我來說也是另一種斷捨離，雖然我很捨不得這些東西跟我分開。」

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老道具有著一番獨有的韻味，散發出靜謐與沈穩感，能鋪陳出復古且有溫度的空間，也成為許多店家裝飾店內的選擇，「像是這張工業時期的椅子，其實實際坐起來不太好坐，但因為造型很美，所以比起當作實際使用它的道具，當作陳列、為空間營造氛圍會比較好玩一些。」除了經營一樓古道具販售外，二樓也擺放著許多捨不得賣的老件，位在轉角擁有兩面漂亮採光的寬廣空間，能讓想要拍攝這樣風格及空間需求的人來租借使用。

「我喜歡這裡，因為他冷門，一個不是太熱鬧的地方。」如同店主別具一格的品味與收藏，也正因為藏身在這隱僻靜謐的街巷中，才能讓人好好享受這復古氣質的空間，店主也透露希望在未來可以邀請朋友一同在這邊舉辦市集，反正桌子椅子都有了，就缺人了。在這個秋末、寒冬尚未真正來臨前，不妨悠閒地散步至這個藏在巷中 nomonomo 一同體驗東摸摸西摸摸的尋寶樂趣。

Instagram@_nomonomo_ 地址：台北市中山區八德路二段 174 巷 8 號 營業時間：13:00～19:00

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