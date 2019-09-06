【Patagonia】尖沙咀新店繼續環保　舊店大門升級再造變美麗陳列

經營四十多年，Patagonia目標就是利用現有資源，把他們品牌業務逐一擴大。本來只是一間為登山者提供工具的小公司，現今卻成為大家公認的良心品牌。 最近，Patagonia於K11 MUSEA開設新店，不論是產品或裝修，都由內而外散發環保精神。

Patagonia推出全新「Black Hole Bag」系列（Patagonia）

We're in business to save our home planet. Patagonia

直至今時今日，Patagonia也沒有忘記初衷，再者作為一個戶外品牌，他們更想憑藉品牌力量，為社會帶來領導方向，盡努力解決全球暖化與環境等問題。因此，上月Patagonia採用一千萬個回收膠樽，來製成全新「Black Hole Bag」袋款系列，讓設計來解決問題。

Patagonia於K11 MUSEA開設新店（由品牌提供）

據估計香港每天將棄置約600噸木卡板（由品牌提供）

反觀香港，Patagonia尖沙咀亞士厘道旗艦店於8月12日結業，為了傳承可持續發展概念，新店也保留亞士厘道舊店的材料，甚至還邀請一眾香港創意人士共同參與店內裝修。

Patagonia找來香港電影美術指導黃炳耀（Pater Wong）設計裝修，他曾經為《投名狀》、《如果·愛》、《金雞》等電影擔任美術指導，更獲得香港電影金像獎最佳美術指導的殊榮。他今次特別保留了舊店大門，並將改造成新店內的展示版，呈現不同的可持續發展概念，與逐一介紹店內包含的環保元素。再者，據估計香港每天將棄置約600噸木卡板，而多數卡板都是應用於物流業，加上香港也不流行回收卡板，用完即棄導致產生造成浪費，因此Pater於新店採用回收木卡板裝修，以不規則的排列方法，製作出特別的視覺效果，讓廢棄木材變成寶物。

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此外，新店更與資深電影美術木工師傅「細強」和草途木研社聯手合作，為店內帶來不同木材傢俬與產品，進一步讓顧客親身感受可持續發展的生活模式。草途木研社是一間專把回收木材設計成不同工藝品的工作室，就如上年超強颱風山竹襲港，促使大量樹木倒塌，所以與Patagonia合作舉辦「拾木再生」工作坊，為被損毀的木材來製成哨子。

Patagonia常常提倡環保，同時不鼓勵過度消費，所以不論從產品或裝修上，都提示顧客需要多加重視地球上所發生的問題，才會有美好的環境。

Patagonia

尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA 3樓303號舖