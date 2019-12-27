【銀髮Model】皺紋是歲月的禮物！71歲MV女主角　大方飾演自己

活在狹窄的社會框架中，人們漸漸重視起自身外在或社群軟題上的讚數，最後為了順應他人目光，仰賴修圖軟體或醫美診所將所謂的「缺陷」修飾抹去掉，我們害怕老去，看見皺紋彷彿瞥見罪過一般，幸好審美觀在近年來已不再特別鼓吹完美無瑕的陶瓷肌和巴掌大的瓜子臉，將歲月的痕跡留在身上，擁抱完整的自己，接受與生俱來的獨特才是大眾所追求。

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2019 年 4 月時 Martin Garrix 與 Macklemore 和 Fall Out Boy 中的 Patrick Stump 合作推出歌曲《Summer Days》 ，MV 中沒有扭腰擺臀的年輕女郎或是充滿情慾的性暗示畫面，只有銀髮模特 Colleen Heidemann 昂首闊步的自信模樣，所有人皆為她感到心神蕩漾。MV 中的女主角 Colleen Heidemann 其實年輕時為空姐，後來於 California 開設一間服飾店，而某次身為 Advanced Style 的創辦者 Ari Seth Cohen 碰巧在 Heidemann 的服飾店中遇見她並拍下了合照和將她的事情撰寫於部落格中，Heidemann 的熱情、樂觀與時尚品味引起廣大迴響。

她的魅力讓人意識到年紀不該是綁住人生的枷鎖，無論你幾歲人們都能追尋自己想要的時尚與穿著打扮，也給予不少老奶奶與老爺爺鼓勵，穿上讓你感到舒適並有自信的服飾。短裙比基尼不是年輕人的專利，高跟鞋不見得只有女人能穿，不是只有男人才有資格穿上西裝，不管幾歲都有打扮自己的權利。最後一起來好好欣賞 Heidemann 於 MV 中自然大方的模樣吧！

Dappei 結語： 前往公司的通勤路上，隨手點開 Youtube 意外聽見了這首歌，立馬被 MV 中的女主吸引，希望大家都能成為理想中的自己！

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原文：年紀才不是枷鎖！60歲才開始當麻豆，「Colleen Heidemann」自信模樣讓你心神蕩漾！

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