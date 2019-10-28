【銀髮KOL】人生下半場才剛開始！婆婆級網紅　年過半百堅持穿搭

走到人生的下半場又如何？我們就是要一輩子為自己而活！ 為你精選值得追蹤的五位婆婆級人物，與你分享她們的日常穿搭與人生哲學，包括奧斯卡認證演員Diane Keaton、搖滾創作歌手Patti Smith等，看她們如何把年齡限制拋在腦後，活出自信後半生。

健康老人不在少數，只是因為社會眼光與壓力而不敢活出自信，過得黯淡無光。（ Mariia Chalaya/Unsplash）

連續劇裏，愛漂亮的婆婆穿上一直捨不得穿的大紅色洋裝，擦上桃紅色唇膏，他好久沒看到用心打扮的自己，情不自禁地跳起舞。在一旁看得入迷的奶奶也跟著讚嘆：「好好看喔。」

「那你也來梳妝打扮，我幫你。」我說

「不要啦，都幾歲了，到時候給人家笑。」奶奶揮揮手拒絕我。

「誰會笑你，除了我以外誰會笑你？」我打趣回應道。

社會讓我們看見的老人形象，鮮少是光鮮亮麗的。老人們看來總是無力、虛弱、需要幫助，但其實健康老人不在少數，只是因為社會眼光與壓力而不敢活出自信，過得黯淡無光。如果你想看看不同年齡的人們努力快樂過日子的模樣，為你精選五位奶奶級的 Instagram 帳號，看她們活到老、帥到老、美到老，走到人生的下半場又如何？她們就是要一輩子為自己而活！

白髮不是歲月的痕跡，是我自信的來源：Sylviane Degunst

來自法國的六旬奶奶 Sylviane Degunst，頂著一頭白髮在 54 歲之際成為模特兒，更曾拍攝過 Prada 的系列廣告。你可能以為 Sylviane Degunst 的白髮是變老的象徵，但其實早在 18 歲時，Sylviane Degunst 的頭髮就開始「少年白」，她曾為此感到沮喪，但來自喀麥隆的朋友告訴她，在喀麥隆的年輕人要是有白頭髮，會被認為是聰明和有天賦的人。她因此欣然接受少年白的自己，更時常變換髮型，使得原本就多層次的穿搭風格因為頭髮更顯明亮。

如果你也曾因為外表而否定自我價值，在 Sylviane Degunst 身上我們可以看到：現況一定有讓人不滿意的地方，但你可以改變心態，唯一可以放過自己的人，就是你自己。

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+ 5 + 4 + 3

時尚的另一個詞，就是活出自我：Diane Keaton

瀟灑的女人經過歲月堆疊後會是什麼樣子？

曾以電影《安妮霍爾》（Annie Hall）一掃金球、奧斯卡及英國學院獎等各大獎項最佳女主角的黛安・基頓（Diane Keaton），剛出道時的形象以溫柔、甜美為主，但隨著時間變化，她逐漸將自己瀟灑率性的一面透過服裝穿搭表現出來，儘管不全然算是時尚名人，但Diane Keaton的穿搭態度仍然充滿了個人風格。她更從 2019 年初開始陸續將自己的每日穿搭貼在 IG 上與粉絲分享，證明了時尚與風格其實沒有年齡限制，只要活出自己，73 歲的奶奶也是時尚網紅。

如果你不知道自己能有什麼風格，在Diane Keaton身上我們可以看到：一步步探尋自己所愛，一點點建立自我風格，從另一個角度看，時尚其實就是活出自我的另一個名詞。所以與其問你能有什麼風格，不如說你想要表現什麼樣的自己

+ 4 + 3 + 2

管你多少人追蹤，我想幾時更新就幾時更新：Masako Kojima

第一眼看到 Masako Kojima 的 Instagram 帳號，你很難不以為她是日本時尚圈名人，頂著一頭白色個性捲髮、戴著黑色大圓形墨鏡、加上誇張多彩的配件。種種外表特徵好像都與時尚圈脫不了關係——但其實她跟我們一樣，就是個快樂過日子的平凡人。熱愛時尚的她擁有獨到眼光，那些我們現在看來時尚的墨鏡、誇張配件，都是在 20 年前購入或自己手作的作品。

Masako Kojima 婆婆的網紅之路，因為女兒在 Twitter 上發布的一張照片而開啟，不過就算獲得大量關注，Masako Kojima 還是活得自我，個人 IG 更新時間不定，大部份時候依舊很認真地過生活，可說是最貼近完全素人的網紅。如果你是嬌小型女子，在 Masako Kojima 身上我們可以看到適合亞洲人的特色穿搭，也可以窺見老了以後可能的生活樣貌，如果生在網路時代的你無法想像老了要與網路脫節，不妨就好好透過網路紀錄老年生活吧！

+ 10 + 9 + 8

活到老，也要優雅到老：Linda Rodin

近年來在時尚圈掀起一股「大齡模特兒」的風潮，許多爺爺奶奶步入中晚年後逐漸投入時尚產業，反而為時尚產業帶來一股新意。而 Linda Rodin 與其他大齡模特兒不同的是，她從年輕時代就與時尚圈息息相關，曾擔任過時尚編輯、創立過美妝品牌、經營過精品、畫廊等，是個年輕時與時尚相遇，就一路相守至今的個性奶奶。而她的時尚哲學就是：「活到老，美到老，還要優雅到老。」

如果你嚮往有個優雅老年，在 Linda Rodin 身上我們可以看到時尚在一個人身上留下的痕跡，是優雅、是自信的。時間也沒有從 Linda Rodin 這拿走任何東西，反而讓她的生活更加豐富、激盪出更多火花。

+ 6 + 5 + 4

搖滾是信仰，一輩子的那種：Patti Smith

龐克歌手 Patti Smith 在 1970 年代曾紅極一時，也在 2007 年被列入搖滾名人堂，除了搖滾歌手的身份以外，她也是一個詩人。她關心社會、關心政治，甚至寫出了一首〈Rock N Roll Nigger〉，引用了 Nigger（黑鬼）這樣的敏感詞彙，讓當時的電台全面禁播這首歌。然而 Patti Smith 要表達的不是種族歧視，而是用極度憤慨的態度同理著黑人族群，要他們起身反抗當時白人社會不合理的對待與歧視。這樣的搖滾態度，從那時至此時，一直都活在 Patti Smith 的靈魂裏。

如果你想跳脫外界給女性的框架，在 Patti Smith 身上我們可以看到她從來沒有表現出「大眾認為應該要有的樣子」，她有的僅僅是自己，與早就不可脫離的搖滾音樂而已。

+ 6 + 5 + 4

出門前，我很仔細看著自己奶奶的臉，想看皺摺的皮膚紋理中藏著什麼，然後我看見一個世界，一個我以為在歷史課本裡，她卻親身走過的世界，明明很美好、奇幻，卻被隱藏起來。後來暗自決定買個唇膏送她，挑了她喜歡的暗紅色，拿到她面前時，她笑得跟連續劇演員一樣。

希望有天，我們再也不用挑選出特色奶奶 icon，人人都能跨越年齡限制，人人都能活出自我，人人都是 icon。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：老了也要一直可愛！五位奶奶的人生哲學分享】