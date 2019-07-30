【銀髮時尚】法式優雅地養老！三位50後IG紅人　法國婆婆的#OOTD

Instagram上包羅萬有，有美妝達人、有街頭潮人、有明星模特兒、更一堆的年青貌美的時尚達人，不過同時也有一群重量級的時裝博主，吸引著我們的注意力，她們穿搭時尚、拍照隨心所欲，最特別的特徵，就是她們都擁有一頭銀髮！ 年紀大了，不代表要當老奶奶，乖乖養老。不如繼續裝扮，做自己喜歡的事，優雅地老去。她們既可愛又坦然，不如今天就跟奶奶們偷偷師。

＃Sylviane Degunst

Sylviane Degunst是近年來在IG上超具人氣的奶奶，她本身修讀電影與文學，當過編輯，寫過影評，現時60多歲的她，穿搭簡約，同時流露法國女孩的俏皮可愛。Sylviane擁有良好的基因，身材超好。

Sylviane喜愛自己的白髮，因為這是她好好活過的證明。這種豁達開朗的心態，也許就是她迷人之處。現在她在一家選品店當店員，偶爾在巴黎、倫敦當當模特兒，每天她都活得很充實。

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＃Linda Wright

Linda Wright出名好品味，是不少女孩的心愛博主。她目前在巴黎經營羊絨精品店，但她不是出生於巴黎，只是偶爾到巴黎旅行，便被當地的時尚氣息吸引了。

她當過模特，時裝編輯，曾在Ralph Lauren工作，一生熱愛時尚，但不隨波遂流，她懂得欣賞永恆經典的高級品，卻不麻目跟風，一條牛仔褲，配上針織衫與舒適的鞋子，加些優雅的首飾，已經可以穿出渾然天成的時尚感，而且她從不化妝，她的穿搭秘訣只有一句：「聽從你的心意」。

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＃Sophie Fontanel

年近60歲的Sophie Fontanel是絕對可以說是最時尚的銀髮族，對鏡自拍是她的招牌動作，她曾是時裝編輯，但過去她曾對自己外表沒有自信，甚至覺得自己很醜，不喜歡拍照。不知是否隨著年紀增長，開始學會接受自己。

她注重質感，輕盈舒適，帶點幽默的穿搭是她的個人風格，而且她想丟掉「法國女人」的標籤，尋回自己的魅力。她的穿搭秘訣是，想要穿得時尚，你先要學懂欣賞美，閒時多看多讀詩，多看一些老電影，觀賞博物館，了解美的定義，自自然然你會找到自己的風格。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】