【環保設計】荷蘭情侶檔製作太陽能瓷磚　保護地球之餘更追求美學

來自荷蘭的情侶檔設計師Kiki van Eijk及Joost van Bleiswijk最近設計出「MyEnergySkin」，透過一系列夢幻的瓷磚設計保護地球。

來自荷蘭的情侶檔設計師Kiki van Eijk及Joost van Bleiswijk最近設計出「MyEnergySkin」。（官方圖片）

地球在過去一年發出嚴重警號，警示世人地球已被消耗殆盡，假若人類再不保護地球，世界將會快速走向末日。就似是燃燒了逾四個多月的澳洲山火，殃及總共5百萬公頃土地，約5億隻動物喪生於火海之中，其中包括8千隻瀕危樹熊，令人驚恐及痛心。

有人透過設計及發明滿足好奇心或野心，來自荷蘭的情侶檔設計師Kiki van Eijk及Joost van Bleiswijk則決定利用設計，保護嚴重受傷的地球。

情侶檔設計師Kiki van Eijk及Joost van Bleiswijk。（官方Facebook圖片）

Kiki van Eijk及Joost van Bleiswijk二人均為設計師，早於荷蘭Design Academy Eindhoven就學時認識，大學起便一同租用工作室，相知相惜。在同一環境內二人有時分開工作，有時則一同設計。尤愛以優美自然環境作為創作靈感的Kiki van Eijk，最終與鍾愛以可持續物料創作出關心用家需要的Joost van Bleiswijk共同闖出一片天，成為荷蘭著名的情侶檔設計師。Kiki van Eijk更曾多次與奢侈品品牌Hermès、Saint-Louis等合作，送上震撼人心的設計。

按圖欣賞過去Kiki van Eijk與Hermès合作的設計：

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眼見氣候與污染問題日益嚴峻，Kiki van Eijk及Joost van Bleiswijk今次決定挑戰新領域，並於近日發布最新設計「MyEnergySkin」。

「MyEnergySkin」是為一系列的瓷磚設計，當中分別有兩款屋頂瓦片及六款外牆瓷磚，全以帶有紋理的鋼化玻璃（textured tempered glass）製作而成。儘管每款瓷磚均以不同紋理及顏色製成，但靈感全都取自於大自然，瓷磚更能有效吸收太陽能，隨之轉化成電力，美觀之餘減少開採地球資源，真正做到以人為本的目標，更改變了大眾對太陽能設計的概有想像，帶來功能與美學兼備的環保設計。

按圖欣賞「MyEnergySkin」整個系列：