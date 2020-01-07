【Stüssy】品牌始創人聯乘Dior後　一個新簽名暗示回歸時裝界？

Shawn Stussys為90年代的街頭文化神話，對塗鴉、滑板、滑浪，甚至時尚等文化影響深遠。 退休多年的他，2019年被Kim Jones邀請重出江湖，聯手打造Dior Fall 2020系列。 繼驚天聯乘Dior後，早前又傳出他有新搞作……

設計師Shawn Stussy（IG@shawnstussy）

Shawn Stussy申請新Logo（Shawn Stussy）

據了解，Shawn Stussys將其名字的手繪字體「Shawn」申請為新商標，其經典潦草簽名設計，不難讓人想起Stüssy的經典Logo，或是Dior Men Fall 2020系列中的圖案。其實該申請早於2019年12月發生，由他本人旗下品牌S/DOUBLE Corporation正式提交，而前一天剛好是發佈Dior Fall 2020系列的大日子，也許一切都是預先安排好的計劃，聯乘Dior只是前奏，為2020年回歸時裝界做好準備。



到目前為止，雖然該申請仍處於審視狀態，但對於一眾熱愛街頭服飾的粉絲來說，這絕對是個天大好消息，皆因Shawn Stussy自1996年離開Stüssy以來，直至最近與Kim Jones聯手合作Dior系列而大獲好評，其聯乘計劃更掀一股熱潮，足以引起大家對這位傳奇設計師的關注。

重溫Shawn Stussy × Dior設計：

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DIOR MEN FALL 2020（DIOR）

這次Shawn Stussys密謀申請註冊新Logo，即使大家不肯定所謂何事，亦估計這位老人家選擇再度復出，不論未來S/DOUBLE將全面復興，還是推出的全新產品線，這消息想必令到全球街頭時尚狂迷非常興奮，將有機會再次欣賞來自街頭傳奇的作品，大家拭目以待。

重溫DIOR MEN FALL 2020：