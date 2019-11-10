【品牌雜誌】紙刊絕蹟的年代　Uniqlo、Aesop、H&M卻開始出書？

在這個紙刊絕蹟的時代，越來越多時尚品牌卻紛紛出書。Aesop、Uniqlo、COS……將各自的設計美學呈現紙面。

《Aesop Book》

賣護膚品起家的Aesop，前兩天出了第一本自己品牌的書：《Aesop Book》。雖然很多人調侃現在沒人讀紙質書了，但「在賣衣服／護膚品的店裡賣書」，其實是這些有趣品牌們的圈粉小秘密。誰不願意在買買買的同時，還想讓自己看起來有文化呢！

澳洲護膚品牌Aesop 成立33年來，在全球文藝青年中圈粉無數。不僅產品包裝漂亮有辨識度，在不同城市邀請名家設計建造的店鋪更是成為粉絲們的打卡地，買東西同時也得到美學與藝術的熏陶。

+ 2

Uniqlo《Life Wear》

說到「出書」這件事，優衣庫前段時間推出的半年刊雜誌《Life Wear》引起了不小的轟動。

相關文章：【UNIQLO】從POPEYE到LifeWear 專訪木下孝浩延續City Boy精神

《COS Magazine》

在Uniqlo推出免費雜誌前，H&M旗下的服裝品牌COS早早就在打著「文化牌」賣衣服。

《ACNE PAPER》

可能很少有人知道，ACNE品牌的全稱是「Ambition to Create Novel Expression」（創造新奇的表達方式），除了做衣服，ACNE也是一個集設計、藝術為一體的多元品牌。

這個時代創造雜誌就是一種冒險

出雜誌這樣大膽的想法，在國內的一些產業也有所體現。比如上海新天地時尚推出的季刊《Social Paper》，厚厚的一本書中關注當下年輕人的生活、社交，非常難得地做到了中英雙語，還推出了一個帶有實驗性的品牌SOCIO，大片拍得像模像樣，是一本值得關注的本土雜誌。

不可否認，伴隨著全球紙媒連鎖反應式停刊，「做一本雜誌」在這個時代成了有些奢侈甚至是理想主義的事情。而這些品牌陸續推出的雜誌或者書籍，不僅是一本精美的lookbook 這麼簡單，也是一本靈感手冊，將原本那些衣服所不能呈現的思想投射在其中，更是背後設計團隊頭腦的體現。

上海新天地時尚推出的季刊《Social Paper》（上海新天地官網圖片）

顧客去店裡購買時，不僅是認同「衣服美，裝潢好看，護膚品好用」，也將潛移默化地為其貼上文化標籤，獲得更深的心理認同感。

對於品牌來說，這也加強了與顧客之間的聯繫，尤其是作為消費主力的千禧一代們，渴望用不同的標籤定義自己。而對於顧客來說，閱讀紙質書籍不僅是儀式感，即使書拿回家只是作為擺拍的道具，也能懷念起一點當年閱讀雜誌時的興奮吧。

【本文獲「外灘TheBund」授權轉載，微信公眾號：the-Bund】