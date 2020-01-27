【環保】Flower Down成羽毛替代品　新物料與普通羽絨一樣保暖？

時裝界積極尋求可持續發展，同時亦不停研發符合道德標準的羽絨褸。 美國品牌Pangaia似乎找到了理想的解決方案：採用花朵製成物料，為消費者提供一種完全不殘酷不血腥的羽毛替代品。

Pangaia設計的Puffer Jacket（Pangaia）

經過10年研究，Pangaia創造了Flower Down，它是一種完全可生物分解的物料，由天然野花和生物聚合物所製成，並注入了氣凝膠以提高耐用性，更推出了黑色、白色與海軍藍等顏色的Puffer Jacket，設有長短兩個版本。



Pangaia負責人Amanda Parkes亦解釋，該品牌所採用的野花，很容易就能找到，它更具備特殊的纖維品質。而野花主要是源自需要恢復棲息地的地區，同時計劃亦能保護當地的蝴蝶。而這種可持續農業，更可以減少溫室氣體排放，甚至還不需要灌溉，有助保護地下水源。

Flower Down成羽毛替代品（IG@thepangaia）

點擊觀看更多Puffer Jacket設計：

+ 3 + 2

品牌更指出這是首次將這種氣凝膠材料來製作羽絨，它由85％的環保紙製成，有助於提高防水性與保暖效果，而且無毒又輕巧。這也意味著外套的透氣度高，基本上與大多數標準羽絨一樣溫暖。這種創新保暖物料，具有改變整個羽絨行業的潛力，其實Pangaia先前已創立了一系列環保方案，包括由海藻纖維製成的衣服，以及從食物垃圾中提取的植物染料等。

今次更研發出Flower Down，除了可以取代天然動物皮毛，使動物們不用被殘酷對待之餘，還能促進可持續發展，真是一舉兩得。