【NASA】LEGO組裝迷你國際太空站　紀念版複製真實場景獲專家認可

國際太空站（International Space Station）於2000年2月1日，首次開始接待太空人。 今年，LEGO為了慶祝太空站成立20年之際，特別推出了一套紀念版模型。

國際太空站紀念版模型（LEGO）

LEGO即將推出的太空系列，實質上是國際太空站的迷你版本，該模型高度超過20厘米，並長31厘米寬49厘米，由864個零件組成，當中更包括一架由LEGO砌成的NASA航天飛機，上面設有三架小型貨運飛船和兩個Minifigures太空人等。

最重要的是，LEGO今次特別向美國太空總署諮詢意見，如模型的軌道比例與可停靠的航天飛機等，都獲得NASA專家認可。同時，這個模型版國際太空站也絕不兒戲，整個場景亦相當逼真，它不但具備一個Canadarm2機械臂與兩個旋轉接合位，而這些接合位更結合八個可調式太陽能電池板，以複製真實太空站，每天圍繞地球飛行16次的複雜性。

An out-of-this-world building experience is coming! 🌙⭐️ The LEGO International Space Station is available February 1st! https://t.co/DZwnyE12EN pic.twitter.com/rcNGTeqC2H — LEGO (@LEGO_Group) 2020年1月21日

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另外，今次國際太空站設計，其實是透過LEGO IDEAS平台發現，由於該平台為LEGO迷，提供展示自家作品的機會，一經獲選更有可能在品牌的協助之下，將想法付諸行動，並與設計師分享收益。因此經過三年後，Christoph Ruge當年所提交的原始設計，經過特別審查，以慶祝LEGO創意計劃十週年之際，同時祝賀國際太空站成立廿周年。

紀念版國際太空站模型，配有148頁的說明手冊，其中包含有趣的太空故事與有關國際太空站的資訊，以及設計師Christoph Ruge的創作心得。這款太空系列將於2月1日上市，於LEGO分店與LEGO.com上有售，價錢為69.99美元（約$544港元），實在是相當抵玩。