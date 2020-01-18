【MUJI】無印良品平房設計企劃　簡約生活方式貫徹品牌風格

無印良品（MUJI）向來推崇極簡主義，不但設計簡約樸實，而且價錢合理，深受大眾喜愛。 今次，無印良品又送上最新平房設計企劃，簡約風格亦令人心境平靜。

MUJI HOUSE（MUJI）

其實早於2004年起，無印良品已經開始小房子MUJI HUT系列，其後更推出三個主題的設計，包括「木之家」、「窗之家」和「縱之家」，從裡到外都流露著品牌風格，力求在城市中建立空間，為顧客打造安心舒適的生活。

最近，無印良品發佈第四個設計，該住宅被稱為平房（Yōno le），與品牌先前所呈現風格明顯不同。今次以一棟單層木製平房為主，雖然設計簡單，但卻能滿足多種不同的生活方式，更與無印良品風格互相呼應。

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這是該品牌有史以來首間單層平房，設計是完全沒有樓梯，更建設於鄉村環境之中。該平房靈活性高，單臥室大小有800平方英尺，並帶有寬敞的戶外平台與園藝空間，當中還包括一個凹陷的壁爐，而目標市場更是老年人，盼望他們晚年能度過更簡約的生活方式。

MUJI新樓與花園相連，擁有開放式設計，整體空間相當寬闊，自然光線充足而且視野開揚，並能觀望山景。不過該住所目前只在日本提供，並旨在用來應付人口變化，例如出生率下降、人口老化等問題而設計。