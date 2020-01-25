【Barbour】高檔副線Gold Standard登場　重塑十款設計超越經典

Barbour除了是英國王室御用品牌外，在世界各地亦非常受歡迎，尤以經典防水Waxed Jacket為甚，上年更登陸香港尖沙咀K11 MUSEA開設首間專門店。 踏入2020年，原來Barbour已創立126年，品牌帶來全新副線Gold Standard，體現Barbour百年設計的精髓。

Barbour Gold Standard以十款標誌性Barbour Jacket為主，旨在代表品牌的專業知識和歷史巔峰。（Barbour ）

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Barbour即將於AW20推出全新副線品牌，以行走高檔和豪華路線為主，並名為Gold Standard。近日，品牌在巴黎的英國大使館，為大家呈現全新外套系列，旨在將經典Waxed Jacket推向更高品質。

這條新副線主要是透過一系列Barbour Jacket，來展示品牌百年悠久歷史。新版外套將採用人體工學與工程剪裁設計，並從棉蠟技術、Tweed布料與皮革汲取靈感，於英格蘭東北部南希爾斯（South Shields）進行人手剪裁，更會把飾邊、內襯與鈕扣等，進一步提升至「Gold Standard」，並達到最高水平的豪華細節。



十款外套均是參考Barbour以往的簽名設計，並利用技術進行更新，就例如Barbour Supa Border Wax Jacket靈感源於1980年代，作為品牌其中一款經典外套，Gold Standard將提升Thermore®物料，使保暖效果更佳之餘，並具備可調節的尼龍連衣帽。

Barbour Gold Standard（Barbour ）

Barbour全球營銷與商業總監Paul Wilkinson表示，Barbour Gold Standard是一個全新的男裝高級品牌，它代表了品牌產品的巔峰之作，特別為高級單品而設計，從而展示出這126年來積累的專業工藝和知識。而新廣告系列的照片，於蘇格蘭拍攝，其背景反映出Gold Standard的優雅細節與堅固的實用性，同時更向英國鄉村的悠久歷史致敬。

今次的升級版本，Gold Standard將對十款經典外套進行大翻新，以適應現代人所需，再度體現品牌歷史的巔峰之作，並於7月底開始發售。