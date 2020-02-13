EXCELSIOR｜韓國「餅乾鞋」全新系列走復古工裝風　重現輪胎鞋底

說到帆布鞋，除了Converse之外，「餅乾鞋」也很好入手的熱門款式，源自法國的韓國品牌 EXCELSIOR，以暱稱「餅乾鞋」的超厚輪胎紋硫化鞋底鞋款聞名，在全球打響知名度，更是街拍常勝軍！ 而這次即將推出的2020年春夏四大系列，身為愛鞋的你可千萬別錯過！以復古懷舊元素為靈感，從低飽和到高彩度，打造全新餅乾鞋配色！

近年來復古工裝風潮盛行，混搭復古的Oversize元素與工裝單品，全新系列WORKWEAR跟上這波流行，讓擁有經典輪胎印的硫化鞋展現復古感，鞋後跟特別設計專屬顏色後拉環，配上粗織白鞋帶，共推出四款充滿懷舊工裝印象的顏色：奶油太妃、抹茶巧克、泰奶色、經典黑，全都是百搭色款，與任何服裝組合都有型。

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JUTE系列則是採用黃麻與帆布的混合面料，兼具天然纖維紋路粗獷感又不失質感，搭配六角金屬鞋帶孔，搭配丹寧外套、T恤、足球襪展現濃厚美式復古氛圍，共有三款美式西部復古配色：鉛筆灰、堅果灰與仙人掌。

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去年一上市即被秒殺的PRIME系列，這次鞋面有別於去年的多彩鞋面，直接採用簡單懷舊的象牙白，運用斜紋帆布面料的低調展現質感，鞋身採用六股堅韌縫線，鞋後跟使用大品牌LOGO橡膠壓底設計，鞋底首次加入不同色彩格外吸睛。

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而滑板鞋CRUISER系列，鞋頭以不對稱大面積橡膠設計，大膽且創新，這樣的設計從未在其他鞋款中看過，搭配細圓鞋帶金屬圓頭，落日黃與北歐藍兩色都十分耐看好搭。

以上全新款式將在2020年2月5日全台門市正式啟售，不如買雙新的配色來迎接即將到來了春天吧！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：粗曠男人感十足！EXCELSIOR餅乾鞋2020新色登場，復古工裝配色、不對稱設計、黃麻材質限定上架！】