LOEWE全新手袋Balloon Bag　兩款皮革合二為一大玩Mix & Match

在J.W.Anderson的統治下，LOEWE有着一個明顯特色，就是很熱衷地於每個季度都設計出全新袋款，而且還是每一次都銷量驚人，大獲全勝。

LOEWE全新包袋Balloon Bag。（LOEWE）

內袋與外袋以不同物料以至顏色結構製造。（LOEWE）

來到全新的2020春夏季度，LOEWE就強勢推出一款名為Balloon Bag的全新袋款，顧名思義以氣球作為設計靈感，這款分為大中細3個尺碼的袋款，皆呈水桶形狀，而Balloon Bag最大特色乃是每個手袋都兩種物料製造，外面圓形的袋底，包裹着內裡用作盛載物品的小袋子，外袋每每以堅韌牛皮的製造，耐用耐磨，而內裡的小袋子則以輕柔軟熟的物料打造，有napa小牛皮版本，亦有以藤織通花的物料製造。鍾愛高調顯眼的人可以選擇外袋、內袋撞色的搶眼款式，內外用色相近的款式，偏愛低調的時裝愛好者就最適合不過。

每款LOEWE Balloon Bag的實用性方面也極盡多元化。（LOEWE）

（LOEWE）

而且每款LOEWE Balloon Bag的實用性方面也極盡多元化，所有中碼及大碼款式均配有兩條皮索帶，較短的一條皮帶用作手挽之用，較長一條肩帶則可調節長度，並以掛肩或斜掛的方式穿戴皆可，這種將功能實用元素注入高級時裝的理念與手法，用來都是近代時裝世界之大勢所趨，也是J.W.Anderson的招牌絕技，無論是應用在自家同名品牌、LOEWE還是與Moncler合作的Moncler Genius系列，J.W.都總是手到拿來。