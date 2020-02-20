【Porter Classic】伊勢丹細舖搬大舖　堅守日本傳統工藝帶進時尚

Porter Classic在新宿伊勢丹細舖搬大舖，吉田克幸和吉田玲雄兩父子繼續將招牌藍染設計發揚光大。

Porter Classic於2月19日搬到伊勢丹百貨公司的大舖位（Porter Classic）

今次不是Porter Classic首次進駐伊勢丹百貨男裝館，早於1樓開業，並曾經於2015年開設期間限定的Pop-Up店，當時以日本傳統刺子繡（Sashiko）作主打，該名為「SASHIKO LOVE」系列深受歡迎，首日生意額已達500萬日元（約34.7萬港元），可謂空前成功。

品牌新宿伊勢丹新店繼續以藍染和刺子繡作主打（Porter Classic）

Porter Classic這次由1樓搬到8樓，店舖面積比從前大一倍，由130尺擴大到344尺，設有獨立試身室，更另設刺子繡工房，讓顧客可以近距離觀看職人工作，能了解這百年傳統工藝的製作過程，將日本文化傳承下去。

為慶祝新店開張，Porter Classic推出限量別注系列，使用豪華非洲棉製成的單品，有外套、連身裙、恤衫和襟章，全部都包含品牌招牌藍染和拼布等精細手工藝，相信又引來搶購熱。

點擊看Porter Classic新店限量系列：

+ 4 + 3 + 2

自從吉田克幸離開Porter Yoshida，於2007年跟兒子吉田玲雄一起創立Porter Classic，雖然規模遠遠及不上Porter Yoshida，但這兩父子自立門戶後，並不是要製造另一個Porter Yoshida，相反致力創新設計和推廣日本傳統文化工藝，像洗水尼龍Super Nylon、劍道布Kendo、藍染、刺子繡等；又曾跟老字號寢具品牌昭和西川，運用獨門的 Muatsu 素材，製成超輕Newton Bag系列；另外跟APC、COMME des GARÇONS、SPINGLE、Starbucks等聯乘，令品牌保持知名度，在日本時尚界佔據特別的位置。

吉田兩父子成功帶領Porter Classic站穩日本時尚界（Porter Classic）

重溫Porter Classic經典設計：