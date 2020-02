【杜蕾斯】安全套新Logo新思維　要有一套外更教育大眾正確性觀念

杜蕾斯情人節推出新宣傳企劃,Logo改頭換面之餘,亦有了全新玩味字型「One Night Sans」。 新企劃大玩食字押韻,原來是為了化身「性事小先鋒」,破解大眾的情慾迷思。

杜蕾斯在今年情人節推出一系列革新設計(Dezeen)

肺炎肆虐,港人掃口罩、掃糧、掃廁紙,亦不忘掃安全套。早前超市貨架上安全套售罄,可見香港人即使肺炎留在家中,亦一於繼續「做愛做的事」。

性事本來就是生活一部份,只要你情我願,做足安全措施加上觀念正確,就無需覺得避忌羞恥。近十幾年性教育逐漸普及,健康探討性事也隨之成為可宣之於口的正經事。

近年不少劇集都開宗名義大談性教育,如Netflix的《Sex Education》。(Netflix)

性教育不一定是中學的超悶蛋生物堂,也可以是Netflix大熱劇集《Sex Education》,以至杜蕾斯今年情人節推出的新宣傳企劃。無錯,杜蕾斯作為安全套「老字號」,見大眾對床事有不少迷思,決定趁一年一度情人節化身「性事Mythbusters」,宣揚「Sex Positive」的正確觀念。

搞圖看杜蕾斯最新宣傳企劃:

新宣傳企劃由英國設計工作室Havas籌劃,從字型和圖像設計着手,重塑杜蕾斯品牌形象之餘,宣揚「貼地」性觀念。工作室為杜蕾斯設計了「One Night Sans」無襯線(san-serif)字體,字型大小粗幼斜度不一,連字型名稱亦玩起「One Night Stand」食字,玩味十足。

再看玩味「One Night Sans」設計:

品牌花心思設計新字體,文字理所當然成為宣傳企劃重要一環。不過,今次宣傳文字,並非叫大家「要有一套」,而是破解大眾對性行為的迷思。杜蕾斯指出隨着網絡興起,大家性觀念雖逐漸多元開放,但還是有不少誤解甚至不設實際的遐想。這次杜蕾斯用「One Night Sans」字體,不諱言寫出「Porn is not norm」、「STD’s are kinda real」、「Guy’s aren’ t told they need a big d***」等,一針見血教育大眾正確認知性行為。

杜蕾斯新舊Logo演變:

除了新字體,杜蕾斯亦帶來了新Logo和宣傳海報。新lLgo將舊有設計簡化成平面線條,省去多餘細節,保留品牌經典藍白配色,迎合近年Logo設計簡化的大潮流趨勢;至於宣傳海報設計方面,杜蕾斯則非常政治正確,加入男同志照片,宣揚多元情慾。

海報方面,杜蕾斯加入男同志照片,宣揚多元情慾。(Durex)

杜蕾斯更指,這次企劃嘗試將品牌重新定位成「Activist」(積極分子),這一套在歐美應該大受左翼歡迎,不過若要將意念搬字過紙放到香港,杜蕾斯第一關要過的可能是明光社。