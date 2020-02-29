【老人時尚】New Balance聯乘紐約潮牌　重塑經典公公婆婆廣告

美牌New Balance最近當真好生興旺，那邊廂「鞋王」1300JP才剛剛開售完畢，這廂邊日本方面又乘勝推出「鞋王」的替補款式M1300CL，而9系992也首度開發到NB1 CUSTOMIZE的顧客自行配色項目之中，可見新平衡的活躍程度，絕不比大剔和三間兩位龍頭大哥專美。

在 Instagram 查看這則貼文 Aimé Leon Dore（@aimeleondore）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 26 日 上午 9:00 張貼

而眼見其他運動大牌與一眾時裝單位合作無間，New Balance亦當然有着自己的班底大玩Crossover，人家有Martine Rose、KOCHÉ、Marine Serre、Craig Green和Wales Bonner，New Balance就有Aimé Leon Dore的Collaboration，雖然在香港反應明顯不及與費沙文樂合作的那批990v2大，但在日本和西方國度卻可是大受歡迎，長做長有。

全新合作季度以一對名曰827 Abzorb的偏門鞋款掛帥。（Aimé Leon Dore）

回顧New Balance與Aimé Leon Dore這些年間的Collaboration，合作出來的作品可謂極之多元化，除997和990跑鞋之外，也生產過一系列相關聯名運動衣服，而全新合作的季度亦是一樣衣鞋並行，但特別之處是今季的主題合作鞋款不再是997和990這些街知巷聞的型號，而是一對名曰827 Abzorb的偏門跑鞋款，想來如非NB的資深收藏家的話，想必都對這對跑鞋所知甚少，事關網上關於827 Abzorb的資料可謂少之又少，即使是公佈New Balance × Aimé Leon Dore今次的合作，Aimé Leon Dore方面目前也只是簡單地發放了一張老人家著上827 Abzorb的Campaign相而已，尚未有進一步補充，十分神秘。

多年前的元祖New Balance 320廣告，破格地邀請兩位公公婆婆穿上320鞋子作宣傳。（網上圖片）

而作為資深NB Fans的就會發現，上圖這張New Balance × Aimé Leon Dore最新宣傳照，可謂極盡心思，不單是沿用了New Balance × Aimé Leon Dore系列廣告的風格，刻意將老人家潮流化，更重要係是這種利用「潮老」作宣傳的廣告策略，其實多年前正是由New Balance所提倡並引領出來的，話說多年前New Balance為出位地宣傳320型號跑鞋，就忽發奇想地邀請兩位公公婆婆穿上320鞋子，並以一身地道不過的老人家造型宣傳鞋款，不但打破了運動鞋款定必要找上運動明星作宣傳的公式慣例，更讓世人重新審視老人家的時裝配襯美學上的隱藏潛力，時下這麼多品牌均不時以老人家作模特兒宣傳單品，其始作俑者就極有可能是New Balance，所以NB在Daddy Shoes世界有着極高地位，被稱作Dad Shoes始祖，其深遠的影響力，從來就並非單單落在鞋子本身的設計之上。