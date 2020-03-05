小巧Crossbody Bag不只女生專利　精選5個新亮相的男士斜背袋

過去對男袋的印象不外乎就是大，款式也停留在後揹袋、手拿袋、旅行袋、托特袋這種比較粗曠簡約樣式的袋款，不過這幾年開始有了轉變，不只女袋流行小巧可愛裝不了東西的樣式，男袋尺寸也比過去小了許多。這次時裝週我們看到不少斜背袋在男生的身上登場，搭配得宜也同樣時髦有型，看完編輯馬上被燒到想入手啦！以下與你分享5款精選斜背袋：

1. DIOR X RIMOWA 斜揹手拿兩用袋

這系列袋（還是應該稱行李箱？）從去年一登上2020春夏伸展台就引起一陣轟動，一月中旬才剛正式上市販售，然後一月中下旬的男裝週就出現超高比例的時尚穿搭達人揹著它出席！！果然各位都是引領時尚的先趨，連買新貨的速度的超快～～袋款雖然尺寸小，但以硬箱最做為外表男生揹上也不會太秀氣。

Dior X Rimowa斜揹小包共有黑、銀、藍、粉紅四色，香港建議售價20,800元。

+ 2

2. LOUIS VUITTON 箱袋

LV的箱袋絕對是目前櫃上袋款當中，數一數二熱門的款式！這次有幾款令人眼睛為之一亮的新配色出現在時裝週街拍：「半透明炫彩的軟式箱袋」穿著全身黑就能替造型畫龍點睛，隨著陽光跟不同角度有不同的顏色；另一款是全球超級限量、「全金屬打造的硬箱袋」一揹出氣場橫掃全場，可惜目前這款台灣暫無販售。除了以上兩款，全黑壓紋monogram的款式也相當好搭，入門搭配者不妨參考參考。

Louis Vuitton 半透明炫彩軟式箱袋，香港建議售價$37,800元。全黑壓紋monogram軟式箱袋，香港建議售價$37,000元。全金屬硬箱包，價格店洽。

3. FENDI 半LOGO壓紋BAGUETTE BAG

Fendi的Baguette也是近期相當熱門的袋款之一，原先雖然是女袋，中性的方正外表配上方方正正的FF logo男生揹也好看，重點它容量超級足夠！軟皮革沒有外框的外型讓它容量超乎想像的大，還可以放下小筆記本，東西多的朋友們不妨考慮購入這款，時髦又好裝。

圖片中的款式原先是腰包，除了直接斜揹也可以更換細的背帶，編輯認為它斜揹起來更好看（當腰包有點太巨大），咖啡色之外亦有黑色及藍色，有中型及大型兩款尺寸（大型有多一個提把），算是買一個袋一百種搭法，非常划算！

Fendi 半 Logo壓紋 Baguette Bag黑色款，香港建議售價$24,700。其餘款式及顏色，價格店洽。

+ 2

4. PRADA壓紋牛皮拉鍊方袋

這幾季復古風回歸，Prada的三角牌標誌再度紅回來，這次街拍也看到不少揹著繡有三角標誌袋款的人，其中這一款更是大熱門，顏色高達五種可選擇，耐刮壓紋牛皮使得袋更耐用實用，同樣也有大小之分，特別的是還多了一個長方形的款式，外型簡單搭配上就沒有太大限制，絕對值得你入手！

Prada 壓紋牛皮拉鍊方袋，價格店洽。（另有同款尼龍材質）

5. ETRO 經典飛馬側背袋

不只服裝上越趨中性化，袋也走向中性這條路，前陣子我們為各位推薦了BV的大編織斜背袋，女生賣翻男生揹也沒問題。在時裝週接拍中除了看到BV的編織袋女袋男揹之外，Etro的經典飛馬側背袋出鏡率也超高！！別看它似乎有點花俏，搭配素色的服裝就可以駕馭，這系列有大中小三種尺寸，素色皮革及花紋拼接的兩種樣式，無論你高矮胖瘦、穿搭風格都可以找到適合的！

Etro經典飛馬側背袋：小型素色款，香港建議售價$13,000。其餘款式及顏色，價格店洽。

延伸閱讀：

BV 本季黑馬！大編織 Bottega Venetta 斜背小包你必須擁有！

時裝週場外大量現蹤「男士珍珠配件」崛起，當珍珠不再是女人們的專利！

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：時裝週穿搭達人都揹什麼包？本季「斜背包」正熱，這 5 款絕對值得你入手！】