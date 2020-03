Supreme新Tee印上的歌手是誰？西岸傳奇2Pac　25歲殞落影響直今

「Legend never die」這句話用在2Pac身上真的再適合不過了! 文:Bakery Kung,KYAPU(GQ Taiwan)

街牌至尊Supreme每季的新品預覽總能引發廣大討論聲量,有關名人肖像的商品更是為人津津樂道的重點爆款,過往能被Supreme相中的人物自然都不是泛泛之輩,無論你認為這是一種「消費」或「致敬」,不可否認的是藉由Supreme的影響力總能讓大眾再度回顧起這些人物的豐功偉業,而這次隨著前導預告影片亮相的合作對象就是已故的西岸饒舌傳奇——2Pac。

全名Tupac Amaru Shakur的2Pac,可能是90年代許多人心目中最傑出的饒舌歌手,雖然作為西岸代表,2Pac卻是出生於紐約,父母早早離異,母親帶著他與姊姊過著四處流浪的貧窮生活,少年時期就讀馬里蘭藝術學院,成了他培養深厚人文底蘊的重要養分,舉家搬遷到加州之後,除了開始在街頭hustle的日子,也為往後短暫卻璀璨的音樂生涯奠定開端。

一切的契機始於2Pac開始擔任當地樂團的伴舞,同時也有負責饒舌演出的部分,進而獲得錄製個人作品的機會,他的首張個人專輯《2Pacalypse Now》至今仍是許多饒舌歌手的啟蒙聖經,1991年發行後所引發的社會事件也造成了舉國上下的輿論抨擊,2Pac色彩鮮明的匪幫饒舌風格,對於警察暴力、黑人所受的種族歧視等社會議題都有相當寫實的描述,在煽動性的文字之下其實展現了有別於一般饒舌歌手的思想與深度。

發展音樂事業的同時,2Pac也跨足到了荷里活,參與電影演出使他的明星光環越加耀眼,1993年第二張專輯《Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z.》的好評也為他建立起匪幫饒舌領頭羊的地位,不過聲名大噪後伴隨而來的麻煩也一籮筐,2Pac開始頻繁進出警局,即使堅稱自己的清白,一場強暴官司仍判決他需入獄服刑,也因此第三張專輯《Me Against the World》被迫在他服刑期間發行,這張登上Billboard排行榜冠軍寶座的經典名盤瘋狂熱銷,其中的單曲〈Dear Mama〉也成為其代表作。

經歷了11個月的牢獄之災後,著名唱片廠牌「Death Row」的老闆Suge Knight將2Pac保釋出來,做為條件交換,2Pac必須在他旗下發行三張唱片,並開始與Dr.Dre、Snoop Dogg等著名戰友一同創作,雙CD專輯《All Eyez On Me》狂銷了900多萬張,成為當時史上最暢銷的饒舌專輯,2Pac「西岸之王」的名聲也就此確立。

而2Pac入獄前發生的一起錄音室槍擊事件,則為歷史上最著名的東西岸饒舌圈惡鬥揭開了序幕,1994年2Pac在時代廣場的Quad錄音室大廳遭到兩名大漢槍擊,腹部中了五槍,所幸大難不死,案發當時「東岸之王」Notorious B.I.G(Biggie)與其唱片廠牌老闆P. Daddy等人正好在樓上錄音,因著過往的一些嫌隙,2Pac懷疑他們便是槍擊事件的幕後主使,於是開始夥同西岸的弟兄們寫歌Diss以Biggie為首的東岸饒舌圈,其中蔚為經典的〈Hit 'Em Up〉更被評為「史上最兇Diss歌」。

隨著東西岸之間的鬥爭越發不可收拾,終究發生了不可避免的憾事。1996年的9月7日,2Pac在賭城看完拳擊賽後,遭到不明人士槍殺,送醫六天後因呼吸道及心臟衰竭,不治死亡,年僅25歲。直至今日關於幕後真兇的身份仍然眾說紛紜,2Pac的死訊讓東西岸饒舌歌手的對立持續延燒,就在1997年的3月9日,被視為最大嫌疑人的Notorious B.I.G.也在座車中遭到槍殺身亡,短短半年內,最具代表性的兩名饒舌巨星便相繼意外離世,成為東西岸惡鬥最慘痛的代價。

此次Supreme於聯名預告中使用的片段,是來自2012年Coachella音樂節的經典表演,透過3D立體投射影像重現2Pac的現場演出魅力,即使在如此年輕的歲數便不幸殞落,卻持續影響著所有喜愛嘻哈音樂的人們,每一首留下來的作品都代表著2Pac關懷社會的不滅精神!

