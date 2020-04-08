男裝時尚｜2020春季6款拉鍊式飛行員外套　簡潔剪裁打造不同造型

隨著氣溫回升，青草復蘇，春天的感覺終於慢慢的回來了！「一年之計在於春」，脫下沉重的冬裝，換上輕便的春裝，也是調整心情整理狀態的一種方式。 文：Wenting Zheng（GQ Taiwan）

春季穿搭最適宜傳遞出一種清爽、簡潔的感覺，而現在單穿一件T恤有些涼，長袖衛衣又有些悶，這時候一件造型輕便的拉鍊式飛行員夾克就顯得格外合適。

既可以搭配內搭，熱了或者冷了都可以隨時脫下或穿上；作為一件時尚單品也十分百搭，簡單的剪裁設計可以根據不同內搭、褲子的搭配打造不同的造型和感覺。為你精選出5款拉鍊式飛行員夾克，百搭又實用，春秋都能穿！

1. ALPHA INDUSTRIES MA-1飛行員夾克

飛行員夾克是男士外套中的經典，而這款「MA-1」型號則是飛行員夾克的原始經典版本之一。它由 50 年代的美國陸軍設計，並由當時的 Alpha 工業公司製造。立領，羅紋飾邊和袖子上的拉鍊口袋都是飛行員夾克的經典元素，而紅色的「Remove before flight（飛行前移除）」標籤也成為 ALPHA 的特色，也是對當年飛行員的致敬。

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2. JUNYA WATANABE MAN插肩式夾克

有別於純色設計的夾克，這件 JUNYA WATANABE MAN 男士插肩式夾克將米色和海軍藍結合，打造出溫暖閒適的感覺，簡單中不乏品味。棉絲混紡的材質柔軟，穿在身上輕便舒適，是春秋都好穿的一款選擇。

3. A.P.C. 格雷棉質混紡斜紋布飛行員夾克

創立於 1988 年，A.P.C. 是一個來自法國巴黎的時裝品牌。主打衣櫃中的基本款式，旗下的單品都以「minimalism」為理念進行設計，是「法國簡約風格」的代表性品牌。這款格雷棉質混紡斜紋布飛行員夾克主色調為簡約高級的灰藍色，與黑色的領口和袖口結合不複雜又有層次感。袖子上的拉鍊設計也突出了這款價格的精緻細節。

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4. JACQUES 輕質尼龍殼飛行員夾克

如果喜歡上面那款的藍灰色大面積純色設計，這款 JACQUES 淺灰色輕質尼龍殼飛行員夾克也不失為一個不錯的平價替代。整體剪綵簡單大氣，尼龍材質輕便，假如外出時想脫下塞進包包也不會佔太大空間，而易打理的材質也方便防疫期間出門回家時進行清潔消毒。

5. A.P.C.Gaston棉呢混合飛行員夾克

再為你推薦一款來自 A.P.C. 的飛行員夾克。深綠色細節與灰綠色方格的搭配低調又不失設計感，同時也能很好的和各種服飾進行搭配。

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6. ALEXANDER MCQUEEN黑色絲質飛行員夾克

簡潔的黑白設計，搭配 ALEXANDER MCQUEEN 品牌標誌性骷髏頭元素和 logo 的刺繡設計，都讓這款黑色絲質飛行員夾克低調又奢華，細節感滿滿。十分適合打造簡單大氣的型男風格。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ Shopping Guide】編輯幫你上網找6款超帥飛行員夾克，對抗日夜溫差出門口別忘了它。】