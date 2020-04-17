BV創意總監Daniel Lee拿下4項大獎　成功關鍵憑一份對創新的執著

Bottega Veneta創意總監Daniel Lee在2019年拿下British Fashion Awards的四項大獎：年度設計師、年度最佳英國女裝設計師、年度最佳配件設計師、年度品牌，完全是最矚目的人氣王。在《上流寄生族》的奉俊昊一舉拿下奧斯卡四項大獎之後，回頭想想，原來時尚界也是有一次捧回四個獎座的Daniel Lee。

Bottega Veneta創意總監Daniel Lee在2019年拿下British Fashion Awards的四項大獎：年度設計師、年度最佳英國女裝設計師、年度最佳配件設計師、年度品牌，完全是最矚目的人氣王。被暱稱為「雲朵袋」、「枕頭袋」的The Pouch手拿袋、Cassette卡帶袋更成為時尚內行人的必buy款。在《寄生上流》奉俊昊一舉拿下奧斯卡四項大獎之後，回頭想想，原來時尚界也是有一次捧回四個獎座的Daniel Lee。

Bottega Veneta創意總監Daniel Lee在2019年拿下British Fashion Awards的四項大獎：年度設計師、年度最佳英國女裝設計師、年度最佳配件設計師、年度品牌，完全是最矚目的人氣王。（GettyImage）

這段時間因為新冠肺炎疫情的關係，不少人都感受到特別的焦慮，也盡量避免外出。Bottega Veneta除了加入品牌所屬開雲集團Kering Group推動的防疫計畫，還特別打造了全新的多元平台概念「Bottega之邸」（Bottega Residency），一周七天，從藝術、電影、音樂、美食各個不同領域，透過創意和美好帶給大家力量，你可由：Instagram、YouTube、Weibo、WeChat、Line、Kakao、Spotify、Apple Music、SoundCloud 以及www.bottegaveneta.com上的特別頁面「Bottega 之邸」享受到這個線上策展企劃。

首位策展人就是由品牌的創意總監Daniel Lee本人擔任，他向大家分享他最喜愛的藝術家David Hockney與其作品 。

接下來則是由替Bottega Veneta廣告掌鏡的攝影師Tyrone Lebon接棒，在「Bottega之邸」平台分享影響他生命與創作的作家及藝術創作者。

創意總監 Daniel Lee表示，在這格外令人焦慮的時刻，特別需要去讚揚美好的價值，並在我們的周圍肩負著點燃喜悅與希望的責任。

而自從Daniel Lee接掌Bottega Veneta開始，不僅讓這個以工藝著稱的品牌更加時尚化，他也因為種種出色成績，成為檯面上的人氣王，讓我們來了解一下他的背景與成功秘訣。

▼▼按圖放大看Daniel Lee成功的原因▼▼

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這次透過「Bottega之邸」的企劃，給世界各地的人帶來更多撫慰和喜悅，是否讓人對他更加刮目相看了？

最後讓我們回顧Daniel Lee上任後，為品牌打造的IT BAG。

Cassette卡帶袋

放大直徑編織元素打造而成的矩形肩背袋，即使沒有任何Logo，光是外型就足已有強烈的辨識度，另外還有融入熱壓鋪棉技術的Cassette卡帶袋，看起來又軟又Q，使它獲得了「枕頭袋」的暱稱。

The Pouch手拿袋

堪稱IG上曝光率最高的明星袋款之一，可手拿、可肩背，超柔軟的質感讓它深獲編輯以及造型師喜愛。貌似雲朵的外型輪廓，也讓它被大家取了個可愛的外號叫做「雲朵袋」。

Arco 33

以米蘭市的和平之門Arco della Pace為創作靈感來源，Daniel Lee將建築獨特的新古典主義風格融入至The Arco手袋上，每一顆袋需經由100個元件的組裝才能完成，看似簡單卻在結構上下足了功夫。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：Daniel Lee線上策展「Bottega之邸」，一口氣拿走四項大獎的創意總監，他的成功之路】