Ambush｜Dior男性珠寶設計總監自家品牌　奔放前衛設計成一線潮牌

近年 Nike、Converse 等熱門品牌紛紛都與 Ambush 聯名,尤其最近 Ambush 與 Uniqlo 的聯名更是話題之上。Ambush 有一個知名的主理人 Yoon Ahn,Yoon Ahn 身為 Dior 男性珠寶的設計總監,設計高級珠寶的她,卻開啟了一個絢爛的珠寶品牌,更贏得街頭時尚界的一眾好評及支持。除了大量的霓虹和跳躍式設計,Ambush 還有哪些特點,使品牌成為最受歡迎的大勢潮牌?

#人脈超廣的 Yoon Ahn

Yoon Ahn 出身美國西雅圖,韓裔身份的她小時候常來往美國和韓國之間,這讓他汲取了不同文化的精華,就讀 Boston University 主修圖像設計,卻以非時尚本科的身份成為 Dior 珠寶的首位亞裔設計師。Yoon 人脈極廣,不僅橫跨歐美時尚圈 Bella Haidid、Rihanna 等名人,更因老公是日本最知名的韓國裔饒舌歌手 Verbal,擴展了音樂界人脈,與韓流一線巨星 GD 權志龍、CL 結識為好友,使品牌累積了的基本底蘊。

#狂放不羈的珠寶設計

2008 年成立的 Ambush,霓虹又狂放的設計在美國樂壇備受關注,Lady Gaga、Rihanna、Rita Ora 等人都曾經配戴過 Ambush 的珠寶。不僅如此,韓裔的身份與人脈也讓他備受韓國樂壇的青睞,GD、2NE1 這些頂級天團都曾配戴 Ambush 的珠寶露出在 MV 中,Ambush 不受傳統工藝的束縛,奔放的珠寶設受到音樂人青睞,也因此成為一線潮牌。

#超前的未來服裝

Ambush 的服裝設計起初只是為了搭配他們的珠寶拍攝而設計,2019 年《Elle》曾對 Yoon 的設計風格出專屬篇幅,採訪中就提到她的靈感來自搖滾樂手 Daivd Bowie 所主演的超現實電影《 The Man Who Fell to Earth》。這也奠定品牌未來感走向,其服裝搭配被形容是會在 2035 穿去登山的選擇,科幻設定讓 Ambush 在初啼試聲即有熱烈迴響。

#品牌邀請聯名的實力

Ambush 在 2019 年就有許多大牌聯乘盛事,除了運動品牌,就連日本美妝品牌植村秀都有聯名紀錄。與 Ambush 推出聯乘似乎成了各品牌的銷售保證,不僅延續品牌的熱度和話題性,也再次證明 Yoon 的設計實力,在原先的品牌調性上加入 Ambush 的元素,創造嶄新經典。今年與 Disney 和 Uniqlo 的三方聯名再掀搶購潮,也提供平價入手 Ambush 的機會。

時尚界以往許多潮牌只會曇花一現,而 Ambush 從創立至今,卻延續了十幾年的熱潮,不僅打破界線橫跨時尚、音樂與珠寶界,更在設計上有未來性的創新,經歷多年的證明,Yoon Ahn 的確成功的開創了一條時尚的街頭品牌之路。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】