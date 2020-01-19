【銀髮時尚】著名攝影師專拍時髦婆婆　非主流Model才有宣傳效果

街拍（Streetsnap）即為攝影師於街道上用相機立即捕捉充滿靈感的那一瞬間，我們熟悉的時尚街拍多源自於看到攝影師穿梭各大時尚秀場，拍下各種穿著時髦並有品味的潮人。 但每位攝影師的 IG 版面卻幾乎都被年輕女子或型男佔據，就連許多主流媒體或時尚體系也都往年輕模特靠攏來曝光產品，好似人只要過了某種年紀便會被人所忽略，特別是女性，且莫名有種隨著年紀增長你便不能在和年輕時一樣愛打扮的淺規則在社會蔓延。

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而國外有位知名攝影師 Ari Seth Cohen 卻反其道而行，他只拍攝超過 60 歲的熟女，並將攝影作品放置在 IG 和自行創立的網站 Advanced Style 上，就連設計師 Marc Jacobs 都曾說過他會翻找 Ari 的網站尋找靈感。

Ari Seth Cohen 希望透過這些照片使人了解年齡並非為判斷一個人價值的分隔線，「熟齡時尚」逐漸成為主流，她們重視的不是穿著多華麗的服裝，或是抹上多豔麗的胭脂，而是將內在的樂觀、開朗、活力，自信地展現出來，找尋到人生的價值。歲月能將品味疊加的更為完整，這些熟齡女子能將衣服消化為個人的風格，好像天生就該穿得如此，並非看起來像是衣服只是穿在了她的身上，打扮從來不是為了取悅他人，就連日本設計師川久保玲與山本耀司皆贊同衣服不該是拿來吸引異性的工具。

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她們坦然接受正在年華老去的事實，不會因此拼命抵抗想盡辦法維持美貌，而是與「老」共存，比起外表，她們更在意自己的生活態度。如同之前介紹過的 Lyn Slater ，她 58 歲時才至紐約大學研修設計課程並因意外創建了個人網站 Accidental Icon 結果圈粉無數，這故事應證無論何時開始都不算晚，擁有對的心態才更加重要。

Dappei 結語：

搭編希望自己老了之後也能保有樂觀開朗的心！老了以後還是一樣要將自己打扮成最喜歡的模樣！

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他住在台灣啊！來自澳洲的超潮爺爺 Vernon，再次證明帥氣不受年齡限制！

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