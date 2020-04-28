樋口裕子│與Gucci聯乘為童裝設計　另類跳脫世俗的畫風配暗黑風格

與Gucci合作的樋口裕子Yuko Higuchi是何方神聖？隨著雙方合作的Gucci 2018春夏童裝特別系列盛大成功，更促成了Kids樋口裕子聯名系列。樋口的作品也展示在佛羅倫斯Gucci Garden Galleria的一面牆上，奇幻甜美又帶點暗黑的畫風，加上充滿想像力、跳脫世俗常規的世界讓人深深著迷。

樋口裕子Yuko Higuchi從日本多摩美術大學畢業之後，細膩獨特的畫風就備受矚目，不僅辦過多次個展，也是繪本雜誌《MOE》經常合作的對象，她的畫風乍看甜美卻十分奇幻，隱藏著暗黑細節，出現在她筆下的動物更宛如賽博格新物種和Gucci 的美學不謀而合。

呼應著Lewis Carol愛麗絲夢遊仙境（Alice In Wonderland）的超現實、又像是黯黑版的彼得兔Beatrix Potter世界，更讓人聯想到畫下知名《人間樂園》魔幻異域的波希Bosch，這在她《BABEL》作品集中尤其明顯。

貓是她生活上的親密夥伴。除了貓咪以外，她也喜歡其他動物，例如章魚或是看起來有點脾氣不好的兔子，以及各式奇特的動物，少女與蘑菇也是她喜歡的主題，但是當初會畫貓卻不是出於她的本意。

其實是因為所有人都要求她畫貓，可能是因為貓對日本人來說特別有著獨特的吸引力。從美術大學科班出身的她一度認為：貓能成為一種藝術嗎？沒想到越畫越熟能生巧，而且透過熟悉和有感情的主題（貓），好像更能將她的感情與想像力毫不矯飾、自然而然的投射出去。

貓奴就能理解，跟貓彼此惡整的樂趣（IG@yukohiguchi3）

在Yuko Higuchi養的貓裡，她和包里斯boris有著最深的感情，包里斯的媽媽是流浪貓，懷孕時被車撞傷，boris等於是早產兒，非常喜歡引起Yuko Higuchi的關注，還有點小小的攻擊性，看在樋口裕子Yuko Higuchi 眼裡特別可愛，也成為她作品裡重要的貓咪繆思。

一開始不是自願畫貓，貓咪卻成就了她繪畫世界裡最鮮明的標記

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家裡有各式各樣的貓繆思

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Kids樋口裕子聯名系列在台北新光三越信義新天地A4販售，這是Gucci以互動式數位地圖的圖釘為發想，開設Gucci Pin系列短期店；還會為小小顧客們提供數位娛樂，讓他們挑戰店中平板設備中的客製遊戲。

店裡有多項女童與男童服飾，而且樋口裕子聯名系列均配有特別包裝，展示了而且藝術家獨特的個性。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：與Gucci合作的樋口裕子Yuko Higuchi，貓奴筆下的奇幻世界】