Thom Browne｜招牌灰色　10件有關品牌的事：曾與Supreme聯名？

說起 Thom Browne，他的西裝、風格我們早已有了鮮明的印象，品牌自 2001 年創立之後，先是從私人的訂製小店起家，首個 Ready-to-Wear 系列甚至只有 5 套衣服，然後延伸出配件系列，登上時裝週舞台，到 2011 年正式推出女裝支線。細數這些里程碑，至今也帶領著品牌過了快 20 個年頭，當然，背後也有著說不完的故事。 文：Ellory（GQ Taiwan）

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總是灰色，代表色也是灰色

當今時裝界中要找出每一季別都有連貫性與高識別度的品牌，相信除了山本耀司以外就屬 Thom Browne 了。品牌的每一季發表與眾多作品中，Thom Browne 總是以灰色系來傳遞出獨特的美感，其實背後藏著一個極有淵源的原因，便是他的父親。Thom Browne 的父親每天出門工作總是穿著一身灰色的上班服，而這個印象一直存在於 Thom Brown 的腦海中，也延伸到了日後品牌的形象與作品，利用經典的商務灰色系與藍色來傳達其概念，就連本人也總是以招牌的 Thom Grey 衣著形象示眾。

Thom Browne Logo 代表的是？

許多人會以為常見的三色標或是衣服上的四槓環為品牌 logo，其實並非如此。Thom Browne 品牌沒有 logo 的存在， 而我們常見的三色標也只是當初 Thom Browne 在設計制服時加進去的巧思，也證明了 Thom Browne 就算沒有 logo，也能從獨特的剪裁與設計美學達到高識別度。

一成不變，卻是他最愛的早餐

Thom Browne 最愛的早餐只有一種，就連餐點內容也非常樸實且快速，一片簡單的白土司配上一杯咖啡歐蕾。數年來，位於紐約肉品市場區的法式小咖啡館 Pastis 便是他最常出現的地方，只可惜目前 Pastis 暫時停止營業中，尚不確定會否重新開幕。

10 年前便曾與 Supreme 聯名

近年來與 Supreme 攜手的品牌無所不在，從精品到街頭到處都可以看到 Supreme 聯名單品，而同樣來自紐約的 Thom Browne 早在 2010 年時，就曾與 Supreme 合作，選用的單品更是同樣發源自紐約的釦領牛津襯衫（Button-down oxford shirt）。

為什麼 Thom Browne 的眼鏡經常一副難求？

對於精品名牌的眼鏡來說，設計感通常是最需要下功夫的重點，而 Thom Browne 除了把品牌美學完美延伸到眼鏡設計以外，在品質與做工部分更是絲毫不馬乎。不但委任眼鏡精品名牌 DITA 負責所有程序的生產，更由日本皇室御用的百年老牌 MASUNAGA 代工，所有複雜的檢驗、做工都讓 Thome Browne 經得起「一副難求」的美譽。

【有關Thom Browne的10件事】（IG@thombrowney／01製圖）

或許我們本來會透過荷里活電影認識 Thom Browne

Thom Browne 在成為全球知名的設計師之前，原本最初的志向其實是當個演員，在大學畢業後的 Thom Browne 先在洛杉磯開啟了演員之路，是某一次經由室友 Johnson Hartig 改造 Vintage 西裝的啟發才對服裝產業產生了興趣，並進而在紐約的 Giorgio Armani Armani 擔任銷售員，以及加入 Ralph Lauren 旗下的 Club Monaco 設計與行銷團隊之後，才創立了同名品牌。

其實與正統西裝的設計背道而馳

對於擁有眾多規矩與歷史軌跡的正統西裝來說，Thom Browne 的西裝無疑是「背道而馳」，無論是整體小一個尺寸的窄身設計感，還是必備的露腳踝褲長與短褲，都與過往的設計大不相同。事實上，當時 Casual 風格興起，正式服裝也受到了挑戰，不過像這樣時髦的版型輪廓卻成功地受到注目，也因此讓 Thom Browne 成為了服裝領域中的閃亮之星，這些招牌設計也在日後成為專屬於 Thom Browne，無可取代的設計美學。

專屬於 Thom Browne 的制服美學

對於不了解的人來說，每每看到 Thom Browne 新一季的形象照，又或是店鋪中人台上展出的服飾，可能會讓人感到了無新意，不過這正是品牌的 DNA。從一開始的灰西裝開始。Thom Browne 不斷地創造出屬於他的 Thom Browne 軍團，「制服化」的形象不僅是刻意安排，他也認為正因為透過制服，才能真正突顯出每個人鮮明的個性，加上經典的紅、藍、白三色標組合，征服了所有品牌愛好者。

究竟是辦公室還是店舖？

無論你踏進 Thom Browne 的紐約旗艦店，還是東京的直營店，相當著迷於 1950、1960 年代的現代主義辦公室風格的 Thom Browne，把明亮、簡約、井然有序的風格帶到了世界上各個角落的 Thom Browne 店舖、櫥窗，不僅貫徹了他本人對空間設計的熱愛，就連他位於曼哈頓的私人住宅當然也沒放過。

並非設計相關科系畢業

從前面跟大家介紹 Thom Browne 的演員志向之後，大家應該多少有想到 Thom Browne 並非設計相關科系畢業，也沒有修讀過任何相關課程，而是畢業於 University of Notre Dame 的經濟學院。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：要把西裝褲穿的帥又有型 請注意這７個細節】