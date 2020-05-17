Phoebe Philo｜被時尚圈留戀的Old Céline　低調極簡風已尋不回？

讓時尚圈留戀不已的 Old Céline 是無法被取代的風格，甚至時至今日都有許多 Fans Page 是為了緬懷這個「已逝去」的風格。Celine 舊創作總監 Phoebe Philo 的極簡主義，來自於她的價值觀 「十年來都穿一樣的衣服」，所以即便經營著必需迎大眾口味的的消費性產品牌，她卻在企圖創造出可以永久待在你衣櫥裡好物，而她熟稔的極簡主義就是解答。

Old Céline下的風格最有名的就是簡約設計配上低彩度顏色，讓精品變得低調卻又別具特色。被稱為「最懂女人的設計師」， Phoebe Philo 經歷了十多年奢侈品牌的洗禮，尤其在 Céline 的十年間改頭換面的極簡風格，改變了原先品牌的形象，以更洗練的手法將質感雕琢到最好，重新為 Céline 定義出美學新高度，讓我們一起回顧 Phoebe 創造的經典。

被稱為「最懂女人的設計師」， Phoebe Philo 經歷了十多年奢侈品牌的洗禮，尤其在 Céline 的十年間改頭換面的極簡風格，改變了原先品牌的形象，以更洗練的手法將質感雕琢到最好。（IG@phoebephilodiary）

2010 S/S #Classic Box

這款是 Phoebe 入主 Céline 之後的第一款袋，立方形手袋線條充滿俐落感，同時不失細節美感，不但日常使用率高，亦給人高貴優雅的氣質，儼然成為 Céline 品牌的經典款式。或許連 Phoebe 本人都沒想過 Box 系列至今成為品牌最具代表的袋款之一，甚至後續許多款式也以此經典款作為靈感延伸。

+ 3 + 2

2010 F/W #Luggage

許多人稱之為「囧袋」的簡單外型卻具有高度記憶點，而且有這款袋的人都知道，他的實用度極高，不但容量大也非常百搭，是許多上班族也都適合的袋款。選色多元的 Luggage 滿足不同顏色的受眾，選色優雅讓許多女孩選擇困難症發作。

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2014 F/W #Belt Bag

簡約的造型配上兩條扭結皮帶，令手袋的感覺更添知性優雅，而且手袋採用了較輕盈的皮革製造而成，容量亦相當充足，是上班族十分適用的上班袋。另外，Phoebe 似乎因為考量到走路時的樣子，利用擺動的皮繩使手袋格外吸睛，而這款手袋時至今日仍然保值，也是許多人的經典愛袋。

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2017 S/S #Frame

Frame 可算是 Celine 的滄海遺珠款式之一，Frame 有著方正的外型，就像是延續了 Classic Box 的方形袋款，再以撞色款式為手袋畫出一個畫框，讓袋款更有活力且款式更年輕，這也讓許多街拍都不乏見到它的蹤跡。Frame 的另一特別之處是配備了短揹帶，除此之外還有鏈袋可以搭配，更顯復古感覺。

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Old Celine 即將回歸？

今年 2 月份，《WWD》以「Phoebe Philo Isn't Finished With Fashoion」為標題，顯示時尚界對她回歸的渴望，看著她的得意門生 Daniel Lee 所帶領的 New Bottega，就能了解到 Phoebe Philo 引領的潮流，早已成為經典。

經歷 3 年的工作空窗期，雖然不時都有傳聞，指 Phoebe 會出任不同精品品牌如 Chanel、Burberry 的創意總監繼任人選，但一直都未有成真。而報道指 Phoebe Philo 正打算研發自己的品牌，並且也積極在全球召募優秀設計師。品牌方向秉持永續發展以及環保材質的特點，並結合極簡風和俐落剪裁作主要風格，讓人期待可以再次進入她的獨特美學。

+ 4 + 3 + 2

其實早在 2006 年離開 Chloé 的時候，Phoebe Philo 就有創造自有品牌的想法，但礙於開發成本過高，於是選擇任職於 Céline，而這一路卻成為 Phoebe Philo 的代表作，更為這位設計師養了許多死忠粉絲，所以即便目前她的團隊為此嚴守秘密，仍舊受到時尚界眾多關注，也令人引頸期盼 Phoebe Philo 帶著她拿手的 Old Celine 極簡風回歸時尚，為時尚界注入清流。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】