【CEES】將包浩斯美學發揮極緻的銀器　卻神秘得沒有任何購買渠道

殿堂雖好，但如果每每提及銀器文化之時，世人仍然長年累月地只聚焦在那「G字頭、C字頭」的王道品牌之上，就未免帶點兒乏味了吧？其實現今科技如此發達，對於銀器之道，如果閣下願意花上數小時在IG平台、討論區或者網店周遊一番，就定必找到新奇趣怪的好東西。

甚麼資料也沒有，就只一個IG帳號。（CEES）

例如今次和大家分享的CEES（官方讀音作：see-s），就是一個最近很值得關注的品牌，卻偏偏十分神秘，官方溝通渠道，就只有一個營運得一年（Follers亦只有556位）的instagram帳號，內裡連官網、E-mail以至銷售點等等，一律欠奉，叫人想買也不知如何入手，隨時比要正價入手Paul Harnden男裝或Goro's難度更高。

Less is more的銀器。（CEES）

焦點的扣狀鏈子。（CEES）

然而細心觀察，這個來自德國柏林的CEES的確有着與別不同之處，省卻時下主流銀器品牌要麼一味追求粗獷，要麼刻意精雕細琢的二元化，CEES的定位，明顯更迎合高級時裝愛好者口味（High Fashion友當真甚少會將條羽毛掛在頸上面）。

+ 2

事關源自德國的它，本身就深具德意志人那種講求規律的精神，包浩斯理念下所強調的簡約Less is more，並重視功能性與實用性的觀點，在每件CEES上都表現得淋漓盡致。

CEES目前的單品並不算多，卻件件皆精。（CEES）

例如最注目的環扣銀鏈，一環接一環的規律結構，彷如齒輪連接在一起，極具機械性的紀律美，典型德國人的工業風出品，少了時下某些銀器品牌有事無事都又龍又鳯又骷髏的畫蛇添足，將物件還原至基本步，透過線條和物料本質去表現美的特質，男女中性皆宜之外，將銀器應用在當代Phoebe Philo所提倡的簡約美學之中，更是入木三分。

水壺一般的銀器，變化多端。（CEES）

上下分離起來，將小東西安放在其中。（CEES）

此外多元化實用性也是CEES加大一環，觀乎他們IG發布的照片，基本上每件銀器都有一種以上的用途和配戴法，例如扣狀鏈子既可以作頸鏈，亦可以當頭飾、褲鏈和懷錶鏈之用；水壺一般的銀器，不但可以當頸飾吊墜配戴或縳在褲頭之上，銀器本身更能夠如上圖一般，上下分離起來，將小東西安放在其中，細心體貼；再又如另一款銀紙夾，的骰的外緣部份，就連接着鎖頭和鎖圈，用以將鎖匙之物掛扣其中......繁此種種，都體現了CEES的精心與細心。