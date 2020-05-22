New Era｜百年帽子品牌的10件事 ：與阿波羅11號登月計畫有關聯 ?

創立於 1920 年的 New Era 在今年來到了 100 週年，進入百年歷史的品牌，New Era 在帽子界佔有舉足輕重的地位，不僅提供流行的帽款，在這百年中也在嘻哈和流行文化中扮演了非常重要的角色。藉由這次的一百週年，GQ 為大家整理出了有關 NEW ERA 的十則有趣的小故事，同時一百週年意義非凡，也推出不少百年聯名合作款，就讓我們快速了解這個成功跨越一世紀的品牌背後的小故事吧！ 文：Amber Chiu, Jenny Chen（GQ Taiwan）

▼▼按圖放大看有關New Era的10件事▼▼

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1. 休閒帽和制服帽起家

1920年由 Ehrhardt Koch 於美國水牛城創立，最初的品牌名稱為「 E. Koch Cap Co. 」，兩年後才正式改名為「 New Era Cap Company 」。最早期的 New Era 是以生產男士休閒帽和制服帽為主，剛開始公司營業成績並不是很好，也沒有與運動界產生關係。一直到公司傳到 Ehrhardt Koch 的兒子 Harold 後，才為公司增添了更多發展，也開啟了 New Era 與美國大聯盟（ MajorLeague Baseball ）的此後的緣分。2. 美國大聯盟「唯一」官方球帽製造和經銷商

在 1934 年 New Era 先是為大聯盟裡的 Cleveland indians 球隊設計製作了第一頂的職業棒球帽後，幾年時間裡又推出了可調節式棒球帽，銷量也屢創新高。而帽子的優良品質和做工漸漸受到許多大聯盟球員的肯定，也因此成為了美國大聯盟的唯一官方的球帽製造商和經銷商，至今仍是獨占市場。3. 經典中的經典——「59FIFTY」

1954 年，Harold Koch 在經過許多改良與創新的嘗試之下，推出了現今最廣為人知的型號「 59FIFTY 」，特色在於不像其他可調節頭圍大小的帽款，而是採用「全封式」的設計，帽緣後面是沒有調整帶，須依照不同頭圍購買，「 59FIFTY 」一推出後，便立刻創造的極高的銷售量，打響了 New Era 的知名度。4. 尺寸齊全，大人號碼達9種之多

因為 59FIFTY 採全封式設計，為了更完整貼合每個人的頭圍，New Era 在尺寸的設定上分的非常細緻，光是大人的尺碼就分了 9 段之多，從 7 碼（55.8cm）到 8 碼（63.5cm）中每隔 1/8 寸為一個尺寸。如此細緻的分碼讓每個人都可以找到最適合自己頭圍的帽子，也是過去從未見過的。5. 跨入嘻哈圈引領街頭文化

在 90 年代，New Era 為當時的知名黑人導演 Spike Lee 訂製一頂專屬的紅色紐約洋基隊球帽，並常配戴出席各大活動曝光，其後知名饒舌歌手 Fred Durst 也開始著用，成為了當時嘻哈饒舌文化的必備品牌單品之一。而我們都知道 90 年代嘻哈可是主宰著潮流和娛樂界，有了知名人士與歌手的佩戴加持，New Era 迅速引起了一股新潮流，達到前所未有的爆紅程度，也將 New Era 從體運界正式帶入了時尚潮流界的重要分水嶺。

1954 年，Harold Koch 在經過許多改良與創新的嘗試之下，推出了現今最廣為人知的型號「 59FIFTY 」（New Era 官網）

6. 分辨 90 年代前後的標誌：側面的旗幟刺繡

90 年代對 New Era 來說是一個重要的年代，其後推出的帽款皆在側邊繡上了他們家的旗幟標誌，來呼應當時打出的口號——「It’s not a cap，it's a flag！（這不是一頂普通的帽子，這是面旗幟！）」，而由此也可區分出帽子的製作年代。7. 不撕「帽沿貼紙」的理由

你是否有注意到戴 New Era 的人通常都不會把帽沿上的貼紙撕掉？這其實有不同的說法，其中一個最主要的說法是源自於早期美國黑人，在水平生活水平較差的社群中，如果成功當上知名嘻哈歌手或是運動員，會很想展現自己的身份地位，來證明自己已經買得起各種品牌新品的經濟水準，所以會刻意不把貼紙撕掉，而隨著時間漸漸的演變成現在的一種習慣和文化。

也還有另一項說法是因為當時的饒舌歌手收入時常不穩定，如果保留貼紙讓帽子維持新品狀態，可以隨時在需要金錢的時候賣掉脫手換現金。但無論是哪種說法，都可以看出 New Era 在哈文化中佔有了不可忽視的一席之地。8. 「阿波羅11號」登月計畫

New Era 竟然與阿波羅 11 號登月計劃有關係？！沒錯，在 1969 年時， New Era 為阿婆波羅 11 號登月計劃中的大黃蜂號回收太空人任務設計訂製了專用帽子，在此之後的 NASA 的所有回收任務中使用的帽子都交由 New Era 負責，提供高品質與設計的帽子。9. 慶祝百年，每個月推出新款限量商品

今年適逢一百週年，日本的 New Era 更是每個月都在官網和限定店鋪裡推出慶祝百年的紀念商品，現在正更新至第三彈，這也會持續更新至2020年底，每個月都給大家帶來不一樣的驚喜。隨說疫情關係無法親至到日本搶購，有興趣的朋友依然可以持續關注，畢竟人生能有幾個一百週年？超有蒐藏價值！10. 與 Yohji Yamamoto 聯名慶祝百週年除了每個月的限定版本之外，今年為了迎接創立一百週年，New Era 繼 2013 年的合作，再度找來了日本設計師山本耀司Yohji Yamamoto 聯名，打造全新「MASTERPIECE CAP」系列。

當中運用的元素涵蓋了 2017 年的插圖 T-Shirt 、2018 年的「Skull＆Roses」印花棒球帽等等經典單品，配上透過印花、刺繡和皮革呈現的 Yohji Yamamoto 簽名字樣，製成包袋、服裝及帽款，帽款提供 59FIFTY、9THIRTY 、漁夫帽不同帽型的選擇，可惜的是目前這系列暫時未在台灣上市，「MASTERPIECE CAP」系列已於 4 月 15 日透過 New Era Japan 線上商店及 New Era、Yohji Yamamoto 指定零售店販售。【相關文章．按圖率先預覽：Thom Browne｜招牌灰色 10件有關品牌的事：曾與Supreme聯名？】

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：影響流行文化的關鍵！迎接帽子帝國 100 週年，關於 NEW ERA 的十件趣事】