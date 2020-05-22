彭于晏演繹Berluti SIGNATURE Canvas大片：電影般迷幻神秘

由Berluti創意總監 Kris Van Assche創作的首個帆布圖紋系列 SIGNATURE Canvas登場，並發布由品牌代言人彭于晏傾情演繹全新系列的廣告大片，以一貫自由灑脫且優雅自信的姿態神遊巴黎，展開一段與品牌典藏之間跨越時空的對話。

當代紳士不再拘泥於西裝革履，自由率性的他們正試圖突破傳統，不斷重新審視自我，不斷探索適合自己並能應對不同場合的型格衣櫥，SIGNATURE Canvas 系列散發出年輕個性與勃勃生機。無論是重疊錯落於皮帶與小皮具上，還是別出心裁地點綴於服飾，全新的徽章圖紋和創新的帆布材質以其獨樹一幟的前衛感，傳遞出品牌傳承了一個多世紀的優雅格調與匠人精神。

彭于晏演繹由創意總監 Kris Van Assche 創作的首個帆布圖紋系列 SIGNATURE Canvas大片，大片初始，男主角穿過巴黎樓閣裡悠長的走廊，如同在一個如夢如幻的時光隧道裡行走。推門而入，隨即呈現一番別有洞天的世界：全新的 SIGNATURE Canvas 系列單品陳列其間，光影交錯，極有辨識度的徽章圖紋在帆布質地的襯托下，散發出深邃而雅致的光芒。

這一嶄新的圖紋靈感源於 Alessandro Berluti 打造的第一雙古老鞋楦上使用的品牌標識，以及 Olga Berluti 引入的 Scritto 古體書法藝術。 Scritto 圖紋優雅雋永的筆觸被解讀並排列組合，一種古老而質樸的情懷於時空輾轉中獲得新生，被賦予了當下前衛時髦的元素。

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彭于晏表示：「展現自我是我一直秉持的男士穿搭態度，不斷探索突破則是我對於工作生活各方面的信念與追求。正如 SIGNATURE Canvas 系列，兼具優雅精緻和休閒活力，既輕便耐用又極具辨識度。」大片的結尾，彭于晏摸索著打開做工考究的旅行箱，彷彿緩緩揭開一個令人驚嘆的時光寶盒，為當代紳士傾訴一曲摩登與復古交融的詩篇，也猶如一座時光的橋樑，聯通了品牌的過去與現在。

SIGNATURE Canvas 系列重塑了 Berluti 的經典，它的誕生為品牌注入更為年輕、更加豐滿的當代語言，將標誌性的基因傾心淬煉，賦予新的時代涵義。這個囊括了公事包、斜背包、手拿包、托特包、雙肩背包以及水桶包的系列，全部以日常耐用的黑色塗層帆布打造，配以 Berluti 匠心工藝，呈現出細膩的紋理。圖紋徽章以由石板色和鉛灰色描繪而成，一種印刻巴黎景緻的懷舊感托盤而出。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：彭于晏再度帥出新高度！Berluti全新SIGNATURE Canvas系列大片，如微電影般迷幻神秘】