【Hermes】18萬元手袋變身杯架？最新Birkin Cargo柏金包設計帥氣

Hermès Birkin Bag愛馬仕柏金包可說是品牌最受歡迎包款，也是全球熱搜手袋關鍵字榜上的前三之一。柏金包從誕生年份至今其實已屬「高齡」的包款，但卻並沒有被瞬息萬變的時尚風潮所淘汰。愛馬仕每年都會不定期推出，特殊材質或印花圖案限量版，應證了包王的無窮魅力。今年，愛馬仕再推出一款名為Birkin Cargo的柏金包，其特殊的設計受到許多人關注。

Birkin Cargo其設計靈感來自於軍服多口袋的設計，在包包外層增添了五個小口袋，以及側邊一個可拆卸杯架，大大提升包包的容量。材質則選用Goéland帆布拼接小牛皮，質地柔軟且外型帶著行軍帥氣感。

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此次柏金包外側的杯架設計，無疑是想要提升包包的實用性與功能性，讓上班族或逛街的女性，可以不用一手提包包另一手還要拿咖啡，但許多人紛紛表示，即便有這款包包，也不敢將咖啡杯放在包包的杯架上，畢竟這款柏金包官方定價約18萬，如果在走路時不小心將咖啡或飲料潑灑到包包上，應該會非常心痛。

Birkin Cargo是愛馬仕在2020年春夏季推出的，但官方並沒有釋出太多的資訊與圖片，或許是想為此款包包增添神秘感，畢竟柏金包也不是想買就買得到的。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：今年愛馬仕柏金包Birkin Cargo有一項特殊設計 很多人不曉得】