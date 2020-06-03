【Soo Joo】倒垃圾都要著Prada？超模公開居家自拍時尚衣櫥

因疫情影響，時尚產業面臨史無前例的停擺，時裝周取消、 Met Gala 延期更不用提支撐產業的各種時裝拍攝。近期超模 Soo Joo 便在 Instagram 上發布了一系列私服拍攝，除了穿搭來自於 Soo Joo 自身衣櫃外，照片也全部都是由她一手自拍完成！不管是倒垃圾、出門買菜甚至是一個人在家開趴 Soo Joo 率性且不失個性的穿搭令人印象深刻，就讓我們一窺超模的時尚衣櫥，讓 Soo Joo 教你如何居家自拍時尚大片！

儘管美國處於居家隔離階段，但出門買菜仍是每個人的必備行程。 Soo Joo 選穿彈性針織洋裝，不僅材質舒適活動性也相對大很多，搭配同色系的編織包以及毛毛耳環，不僅流行性十足，粉嫩色系十分具有夏日風情， Soo Joo還將防疫的手套眼鏡化身時尚單品，為整體注入亮點！

Soo Joo 的倒垃圾穿搭也是時尚滿點！絲質襯衫來自於希臘藝術家的設計，近期熱門的 Prada 尼龍褲也是一大亮點，混搭比基尼以及 Gentle Monster 太陽眼鏡， Soo Joo 善於利用飾品為造型增添層次，整體看似率性卻暗藏許多巧思！

現在國外正流行的 ZOOM Party 讓你在家也能跟朋友透過視訊派對，而 Soo Joo 選擇將 Bottega Veneta 的絲質連身睡衣化身派對裝束，內搭粉色透膚內衣以及水鑽流蘇漁夫帽，運用浮誇的飾品擺脫居家服的睡衣感，華麗的造型帶大家回到 Disco 年代！

已經待在家好幾天的 Soo Joo 最近喜歡紮染自己的舊衣服，不僅可以汰舊換新也能製造許多驚喜！紮染花紋是今夏流行的元素之一， Soo Joo 選擇將 The Ragged Priest 的渲染網紗衣疊加紮染洋裝，花紋混搭的穿法可以讓簡單的單品變得很有視覺層次，浪漫的粉色穿搭卻帶有一絲個性！

Soo Joo最近喜歡紮染自己的舊衣服（IG@soojmooj）

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Dappei 結語： Soo Joo 一直都是以個性風格自居的超模，私服也充滿著個人特色，大家也可以多多去參考他的多層次穿搭，迎接不一樣的夏天吧！

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原文：買菜穿 Chanel、倒垃圾穿 Prada！超模 Soo Joo 公開時尚私服，居家自拍時尚大片

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