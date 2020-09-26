點只CHANEL、Hermes、LV、DIOR　盤點14個經典時尚品牌如何誕生

國際精品品牌眾多，就算是時尚達人也很難完全掌握，但如果自認對精品很有研究的話，有些經典大牌無論如何都該有所耳聞。以下這14個品牌可說是時尚界經典中的經典，快來測試看看你是否全都認識吧。

14個頂級經典時尚品牌，你是否全都認識？（按圖了解）▼▼▼

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1.ARMANI

ARMANI成立於1975年，由Giorgio Armani和Sergio Galeotti共同創立，該品牌除了涉獵成衣、高級訂製、眼鏡到居家設計等各領域之外，品牌旗下的各個子品牌也非常受歡迎，包括Giorgio Armani、Armani Collezioni、Emporio Armani等等，當然Armani會如此受歡迎，跟許多明星效應也有關係，像是李察基爾、米雪菲花都是品牌的忠實客戶。

2.BURBERRY

BURBERRY由Thomas Burberry創立，1856年，Thomas Burberry在Hampshire的Basingstoke創立了該公司，主要銷售高端外套，BURBERRY在1891年開設了第一家店，並取得了輝煌的成功，僅管品牌成立至今已經164年，但品牌仍然保持強勁，BURBERRY的子品牌，包括Burberry London、Burberry Brit，以及Burberry Prorsum都非常受歡迎。

3.VERSACE

VERSACE在1978年由Gianni Versace創立，在創立10年內就迅速成為國際知名品牌，他很早就知道讓明星穿上他的品牌是最快且最有效的行銷方式，而這樣的方式也的確助長了VERSACE名聲，當那時的著名女演員Elizabeth Hurley穿上Versace的作品步上紅毯時，沒有人一刻不對VERSACE不欽佩的。直到現在，VERSACE的高級性感仍是它最有名的特色，也是當今不能不知道的品牌之一。

4.FENDI

FENDI是在意大利的一家跨國公司，創立於1925年，由Adele Fendi以及Edoardo共同創立，雖然創立的非常早，但在他2001年前，還未成為一家跨國公司，FENDI還沒有這麼多人知道，它們最主要的主打商品是高級服裝，包括皮草與成衣，而手袋也是它們的吸晴商品，2014年，FENDI宣布它們打算用無人機來展演它們的作品，這招奏效了，媒體的爭相報導後，FENDI開始以它的設計風格聞名全世界，現今已經成為家喻戶曉的品牌之一。

5.DOLCE & GABBANA

DOLCE & GABBANA是一個來自意大利的著名時尚品牌，該公司始於1985年，由設計師Domencio Dolce和Stefano Gabbana兩人攜手創立，一開始，他們主打的是高級禮服，由於他們設計的禮服非常優雅和引人注目，因而很快地就被荷里活的影星們看上，至今無論是成衣、手袋，或者是配件，DOLCE & GABBANA都有涉獵，也成為當今非常具鮮明色彩的時尚品牌。

6.DIOR

Christian Dior在1946年創立了奢侈品品牌DIOR，至今屹立不搖。事實上，Christian Dior並不是服裝設計出身，他畢業於巴黎政治學院，又作為企業家之子，但他對藝術的熱情卻從未消退，他一直到了40多歲的時候才在巴黎成立第一家分店。1947年，Christian Dior推出了他的第一個時裝系列，長及小腿的裙子採用黑色毛料點以細緻的褶皺，再加上修飾精巧的肩線，顛覆了所有人的目光，而被稱為"NEWLOOK"。至今Dior已經成為家喻戶曉的品牌，旗下商品包含皮革、配飾、鞋類、首飾、香水、化妝品和護膚品，在多方經營下收益相當可觀。

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7.GUCCI

GUCCI由Guccio Gucci創立於1921年的佛羅倫斯，並以其標誌的高端皮革製品聞名，如今已是意大利最大的時裝集團，擁有世界一流的設計團隊，繼承了意大利傳統高貴的皮革工藝技術，因而推出許多高品質的精美創意。而其產品包括時裝、皮具、皮鞋、手錶、領帶、絲巾、香水、家居用品及寵物用品等。

8.CHANEL

Gabrielle Chanel原是一位歌手，她在1910年開設了一間帽子店，其產品憑著前衛的設計大受當代女性歡迎。1915年Chanel在巴黎開設了第一家時裝店，並因應當時的運動風氣，用針織布製作出寬鬆的套裝，因此深獲上流社會的喜愛，CHANEL設計的服裝也開始紅遍全球。品牌的著名商品包括全球銷量第一的Chanel N.5香水、Chanel外套、皮革穿金鍊菱格紋手提包與雙色鞋等，這些經典在跨越一世紀的今天，無疑仍是時尚的象徵。

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9.RALPH LAUREN

RALPH LAUREN由設計師Ralph Lauren創立於1967年，他起初只是美國西裝老牌Brooks Brothers裡的銷售員，後來在高級百貨Bloomingdale裡賣自行設計的寬版領帶而聲名大噪，從寬版領帶配上鮮豔的意大利花紋設計就可以發現他的浪漫跟獨創性，沒有一絲傳統領帶給人的沉悶感。而主打貴族休閒的同名品牌Ralph Lauren也在5年後進軍女裝，1974年又為電影《大亨小傳》親自操刀服裝，讓RALPH LAUREN更加廣為人知。而人們經常說的「POLO衫」，就是由RALPH LAUREN發揚光大，推廣到全世界的，可見他影響時裝界的程度。

10.PRADA

PRADA由設計師Mario Prada創立，最初做的是皮件與代理一些進口商品，而多年後，創始人的孫女Miuccia Prada也加入了家族的事業，很早就從是設計工作的Miuccia，發明了以尼龍布料做成的皮包，從此讓Prada蔚為風潮，而說到PRADA最令人印象深刻的，莫過於將外表非常普通的「黑色尼龍後背包」，推出至今可說來是年年的完銷款。

11.OSCAR DE LA RENTA

如果你對禮服很有研究，那你一知道OSCAR DE LA RENTA，這個品牌由來自多米尼加共和國的設計師Oscar de la Renta於1965年在美國創立，以設計華麗的晚禮服著稱，連Oscar de la Renta自己本人也說，如果身邊有人問起OSCAR DE LA RENTA是什麼，可以儘管回答「是一條漂亮的裙子」，可見禮服設計的標誌性地位。OSCAR DE LA RENTA的產品類別變的非常多元，包括高級成衣、高級訂製、配飾、婚紗禮服、家居、童裝、彩妝都有涉獵，至今仍是婚紗和正式晚禮服的領頭羊。

12.LOUIS VUITTON

LV應該是一個不會有人不認識的品牌，這個源自1854年法國的奢侈品品牌，至今已經163年了，而喜歡LV的朋友，也應該聽過LV的一個傳奇故事，據說在真實的歷史沉船事件裡，有一組被撈起 LV硬殼行李箱，打開來之後，竟發現LV硬殼行李箱沒有滲進一滴水，而這個非常傳奇的故事，也說明了品牌工藝的扎實與精湛。從最開始的行旅箱，今日已經不限於出售皮具和行李箱包，涵蓋領域已經包括時裝、飾物、皮鞋、珠寶、腕錶等多個領域，並且成為精品界的領頭羊，就目前路易威登在全球50多個國家擁有460多家門店。

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13.MARC JACOBS

MARC JACOBS可以說是一個家喻戶曉的名字，但它的成就不是一夕間就達成的，它可是耗費了千辛萬苦才達到今日的成就，設計師Marc Jacobs最初是在LV擔任創意總監，在他任職的1997年到2013年間，Marc Jacobs更曾入選《時代》雜誌「100位最有影響力設計師」的名單之中，然而為了實現自己長久以來的時尚夢想，Marc Jacobs在自己的時尚巔峰奮不顧身地創立了自己的品牌，當然MARC JACOBS在當今的品牌中，還算是個年輕的牌子。

14.HERMES

最後，要說精品等級，愛馬仕應該是數一數二，這個自1837年創立至今，已經有近200年歷史的品牌，絕對在精品界有舉足輕重的地位，目前愛馬仕擁有14個產品部門，涵蓋皮革、圍巾、領帶、男裝、女裝、香水、手錶、文具、鞋類、手套、搪瓷、裝飾藝術、餐具和珠寶，而光是愛馬仕的皮革部門，就佔整集團收益的三成以上，非常驚人。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：你不能不知道全球14個頂級時尚品牌】