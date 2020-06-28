【MUJI】推出超簡約設計「水」樽　日本無印增值服務為走塑出力

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對商業機構來說，環保不只是潮流和商機，更是社會責任。

MUJI無印良品在日本亦大力推行環保相關設計，早前推出一個「水」樽，除了鼓勵大家自攜飲用水外出，減少購買塑膠樽飲品外，店內更設貼心的增值服務。

MUJI店內有不少塑膠樽裝飲品發售，不過他們將推出一個印上「水」字的水樽，設計是一貫無印的簡約風格，到底這水樽有甚麼作用？

「水」樽設計一貫MUJI簡約風格（MUJI）

零售價為190日元（約13.7港元）的水樽，容量330毫升，瓶口寬大，方便清洗，價錢如此便宜，原因是MUJI想推動大家自攜水樽外帶上街，減少購買塑膠樽裝飲品，為保護地球出一分力。不過，「水」樽只是媒介，MUJI還在店舖設置水機，讓大家可到MUJI店內免費斟水，更計劃2020年尾時全國400多間分店內增設水機，斟水加倍方便。若水樽用到殘舊破損，亦可帶到MUJI店作回收，變成聚酯材料循環再用。

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水樽和水機是線下動作，MUJI還為這環保項目設線上服務——水應用App，除了集合水機的位置，並透過紀錄使用者每日飲水量，計算出減少塑料瓶的廢氣量和二氧化碳排放量，展現出個人的一小步，卻是全人類的一大步的真理。

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