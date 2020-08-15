Alexander McQueen│全智賢任品牌代言人　經典手袋特色珠寶亮相

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許久不見的女神全智賢，Alexander McQueen正式宣佈她成為韓國品牌代言人。

上一次見到全智賢或許是 《屍戰朝鮮》第二季的最後一幕，隨著全智賢逐漸復出曝光，除了期待可以看到她更多影視作品外，時尚穿搭的詮釋當然也不能少。Alexander McQueen欣然宣佈，全智賢將出任Alexander McQueen韓國的品牌代言人。

在Alexander McQueen官方釋出的照片中，全智賢霸氣高級的時尚臉，完美詮釋Alexander McQueen華麗的剪裁和氣度。其中也揭露了2020年春夏系列經典手袋The Jewelled Satchel的全新款式。

Jewelled Satchel於2018年早秋首度亮相，可以說是品牌中的經典之作。2020年春夏系列，Alexander McQueen以迷你版本推出Mini Jewelled Satchel。等比例縮小的Mini Jewelled Satchel與前作一樣，有著Alexander McQueen骷顱頭特色珠寶，除了作為包身裝飾外，也提供當作手拿包時手挽著包款時的錯視珠寶。

Mini Jewelled Satchel除了有當季的亞麻藍和玫瑰粉之外，還有黑色、象牙白、飾釘銀和金色，以及撞色鏡面壓印蜥蜴紋。（點圖即睇Mini Jewelled Satchel最新顏色▼▼▼）

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：是珠寶也是包包！與拿下Alexander McQueen代言人全智賢共同曝光的經典包款Jewelled Satchel再詮釋】

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