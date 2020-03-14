【Alexander McQueen】時裝巨匠逝世10週年　回顧一生經典作品

2010 年 2 月 11 日這一天，絕對是所有時尚迷心情最低落的一天，英國時尚大師 Alexander McQueen 在他人生的巔峰選擇告別人間，為所有粉絲帶來極大的震撼，在他逝世滿十週年的日子，Alexander McQueen 依然沒讓人失望，他的得意門生 Sarah Burton 延續品牌的風格，並在銷售上創造了讓集團突破近十億歐元的佳績。

關於Alexander McQueen

出生於東倫敦的 Alexander McQueen，相較於許多一線設計師都是 「富二代」 的身份，從小家境並不算富裕，但自小他便展現對於服裝的熱愛，兒時曾自發性的幫家中的三個姊妹製作衣服，在 16 歲時離開學校，到倫敦後去了以訂製西服文聞名的薩維爾街上去當西裝訂製的學徒，之後又去了服裝品牌 Gieves & Hawkes 及劇場服裝公司 Angels & Bermans 工作。

英國時尚大師 Alexander McQueen 在他人生的巔峰選擇告別人間，為所有粉絲帶來極大的震撼（Instagram@ alexandermcqueen）

學生時期就受到注意

在 1991 年，Alexander McQueen 進了聖馬丁藝術與設計學院研讀藝術碩士學位，並在就學期間受到當時尚媒體的注意，並因為超乎常人的設計被譽為「荒誕大師」，在母親的支持下他在 1992 年正成立同名品牌 Alexander McQueen。



在Givenchy的時光

在 1996 年他從前 Dior 設計師 John Galliano （現為 Maison Margiela 創意總監）手中接下 Givenchy 創意總監的位子，任期將近 11 年的他，在品牌中以張力的設計創造出許多令人難忘的作品，其中又以 1997 年春夏高級訂製服最具爭議，當時以希臘神話《尋找金羊毛》為題，整季宛如神話般的服裝因為誇張的造型，在當時就引發兩派的議論，有人認為他的設計將讓 Givenchy 喪失一半的客戶，但亦有一派服裝迷認為，他的設計就像藝術品無可取代，有名氣就有聲量，Alexander McQueen 這個名字在當時便迅速爆紅。

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無法預測的噴漆實驗

Alexander McQueen 在個人品牌更是屢屢創造話題，服裝本身他發揮了在劇場訂製服工作的經驗，將他腦中的故事化為服裝，在剪裁上更帶著曾在西服店工作的功夫，精準的裁剪每一個版型。在秀場的規劃上它更融入科技與藝術，在 1999 年春夏，一件靠機械手臂噴漆打造的裙裝引起一陣議論。

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超模的奇幻現身

2006 年秋冬，則用全息投影技術，將身穿禮服的 Kate Moss 投影在半空中，影像結束婉如煙渺消失的瞬間，讓這個奇幻的謝幕成為當年時裝周的話題，魚貫而出的模特兒們身穿的服裝，也讓人印象深刻

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搞怪女神Lady Gaga都佩服的設計

距今最近的，則是 2010 年春夏他生前的最後一場秀，而這場秀上的亮點便是模特兒腳上那雙難以行走的怪異高跟鞋，後來秀上的服裝及鞋款更成了 Lady Gaga 〈Bad Romance〉MV 中最具代表的造型。

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代表性設計都超前衛

他的設計生涯中，有許多帶代表性的單品，除了 2010 年春夏那雙被稱作犰狳鞋的跟鞋外，另外還有宛如蝙蝠的 De Manta 手拿袋，以及被取名為「包屁者」（bumsters）的超低腰褲，當年大家認為他在賣弄女性感時，他則說：「性感是一團垃圾之所以設計這種低腰褲是為了拉長女性身體比例。」對他來說女性裸露的多寡並不重要，你眼中的股溝對他來說只是脊椎的盡頭。

最後一場秀

2010 年絕對是 Alexander McQueen 最難熬的一年，當時秀前所設計的鞋款因為不易於行走，據傳遭到許多一線模特兒的抵制，但一向不怕輿論的他，壓垮他最後一根稻草的最大主因，則是一路陪伴他的母親離世，這個打擊讓他走向告別人生舞台的路，他最後一場秀，則由 Sarah Burton 接手完成。

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Sarah Burton接手後的 Alexander McQueen

在 2010 年 Alexander McQueen 過世後，品牌隨即宣布由 Sarah Burton 接手，許多人對於這個名字其實很陌生，但其實她在 1996 年擔任實習時便受到 Alexander McQueen 的注意，到了 1998 年畢業後正式進入 Alexander McQueen 工作，在 2006 年年僅 26 歲的她便被任命為女裝創意總監。

以女性自身為出發

「對我來說，重要的不是秀本身或評論，而是為女性設計服裝，以及這件衣服會帶給她們什麼樣的感受，妳只要穿上 Alexander McQueen 的外套，立刻就能有不同的感覺，因為它有特別的腰身、肩線，讓妳覺得充滿力量，能為女性做這些事感覺真的很棒。」如果說 Alexander McQueen 是一個創造故事的人，那 Sarah Burton 便是延續品牌精神，但更貼近 「女人」 去做設計，她帶著 Alexander McQueen 獨有的特色，但更為女性身形做考量，Sarah Burton 讓 Alexander McQueen 走出黑暗的風格，在設計上更帶有浪漫的色彩。

在 2010 年 Alexander McQueen 過世後，品牌隨即宣布由 Sarah Burton 接手（Getty Images）

一件世紀婚紗

行事低調的 Sarah Burton，讓她聲名大噪的原因便是英國凱特王妃的世紀婚禮，當時一張她正要步入紅毯的一張照片，Sarah Burton 仔細著整理著凱特王妃的動作，揭開了她的神秘的面紗，「凱特的婚紗、 Alexander McQueen 及我的家庭，是大家最想要我聊的三件事，但我總是告訴他們，能做我所愛的事是非常幸運的，希望大家以作品評斷我，而非週末的瑣事。」Sarah Burton及個性低調至今仍顯少受訪，這個樣神秘的個性讓 Sarah Burton 增添的不少魅力。

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拓展產品支線

過去從行銷等細節都親力親為的 Sarah Burton，在 2016 年集團找來 Saint Laurent 的零售批發部門的總監 Emmanuel Gintzburger 負責品牌營運，在同年 Sarah Burton 除了在秀上維繫品牌精神外，她更拓展了商品類別，推出了造成搶購風潮的小白鞋，簡約的鞋身加上厚底的設計，立刻成為許多年輕人的最愛。

相輔相成的默契

Emmanuel Gintzburger 在訪問中說到，與 Sarah Burton 最大的合作默契就在於他永遠尊重她的設計，並給予支持及建議，這雙鞋的誕生，也讓 Alexander McQueen 這個名字再次活躍於年輕市場，並在 2019 年被時尚數據平台 Lyst 譽為網路搜尋好最高的單品。

對於風格的堅持

目前隸屬於開雲集團 Alexander McQueen 在每一場秀上 Sarah Burton 仍保持自我風格，不因商業操作而離流於大眾化，品牌再推出球鞋後廣受好評，但相較於同集團的 Gucci、Balenciaga 推出的話題商品，Alexander McQueen 少了 IT Bag 的加持，銷售上仍僅次於 Balenciaga，分析師 Rogerio Fujimori 還是樂觀的預估品牌將於 2020 年能有望再提升 15% 的淺力。

分析師其樂觀的原因在於，同集團的當紅炸子雞 Balenciaga 宣布將重啟停擺 52 年的高級訂製服，而近年來所有精品也逐漸放下街頭風格，在女裝開始精緻化，男裝也走往高端風格，細緻的設計恰巧是 Alexander McQueen 的強項，不管是女生的禮服還是男生的西裝，品牌從不向 「潮流」 低頭，因此多評論家都認為 Alexander McQueen 將是繼 Gucci 及 Balenciaga 後，能讓集團挺進十億俱樂部的淺力股。

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