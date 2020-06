【Alexander McQueen】時裝巨匠的10件事：偷在皇室西裝縫髒話？

是哪位設計師讓英國人愛到願意把他放到 20 塊英鎊上?又是哪位設計師可以在僅僅 27 歲就可以當上 Givenchy 的設計總監? Lee Alexander Mcqueen 的才華是絕對的亮眼,而他驟然退場的那一刻大家除了難過以外,也對於時尚界裡少了一顆閃亮之星感到萬般不捨,儘管品牌延續了他的名字,也傳承了許多的設計理念,不過即使是在他逝世過後 10 年的現在,我們最懷念的仍是那反叛的靈魂,以及在他成名前、後的那些故事。 文:Ellory, Lorry Liao(GQ Taiwan)

從小就有服裝天份

Alexander Mcqueen 對服裝的天份,其實在小時候便已經是有跡可循,他小時候便時常拿著蠟筆到姊姊房間的牆壁畫畫,他畫筆下的女生擁有纖細的腰以及華麗的禮服,McQueen 跟他朋友說:「因為我看到 Cinderella 在牆壁上畫畫,很像被施了魔法般的美好」,而做為家中的六個小孩中的老么,他的第一個服裝創作就獻給了他的姊姊們。

從西裝裁縫師出身的時裝設計師

由於從小便展現了對於服裝的熱忱,在 16 歲的時候,McQueen 就決定休學往時裝產業發展,在媽媽的鼓勵之下,他先是到了全球最知名的裁縫街 Saville Row 的 Anderson & Sheppard 當學徒,進而在更知名的 Gieves & Hawkes 繼續學習,也因此為 Alexander Mcqueen 奠定了他良好的基本功,也才能在日後將他腦中天馬行空的前衛設計,展現出無懈可擊的功力。

在英國皇室成員的西裝上縫了髒話

在 Saville Row 工作的時期,Alexander McQueen 的客戶有不少我們熟悉的名字,包括了英國皇室查理斯王子、柯巴契夫... 等等,而說到這裡不得不提的小故事,便是叛逆的 Mcqueen 曾經在查理斯王子的西裝內裏中縫上了一段髒話「I am a cunt」,不過這仍抵擋不了英國皇室因為他的才華,頒了大英帝國勳章(Commander of the Most Excellent Order of the British Empire)表揚他對英國的貢獻。

為什麼品牌叫做 Alexander McQueen

如今 Alexander McQueen 能成為大家熟悉的名字,不僅僅是因為他的才華,還要歸功給他生命中的貴人 Isabella Blow,他在 McQueen 剛從聖馬丁 Central Saint Martins 設計學院畢業還默默無名時,以 5,000 元英磅買下了他的畢業作品,不但搭起了兩人日後友誼的橋樑,甚至在之後創立同名品牌時,採納了 Isabella Blow 的建議,將「Lee」拿掉,因為聽起來比較高級。

Alexander McQueen 信仰佛教

正確來說不是信仰,Alexander McQueen 大約是在 2011 年的時候成為佛教徒,也曾在訪問中以「佛教徒」形容自己,不過對他來說,與其說他將佛教視為信仰,更像是一種生活的方式,他喜歡佛教裡面的許多觀念,也包括了人生而平等,在 Alexander McQueen 身後的遺囑上,他亦捐出了 10 萬元英磅給倫敦的佛教協會。

對動物情有獨鍾,也成了設計的靈感來源

眾所皆知 Alexander Mcqueen 非常多的創作主題都與動物有關,其實早在高中時代,他便因為這份喜愛參加了賞鳥社團,甚至在他決定結束生命前,也特別各留下 50,000 英鎊的遺產給他的三隻英國鬥牛犬,希望身後也有人好好照顧他們,並且捐出了 10 萬英鎊分別給予另外巴特西動物之家、藍十字動物收容所。

天才的陰暗面

叛逆的 Alexander Mcqueen 曾形容自己是浪漫的精神分裂者,作品充滿者各種不同的主題,尤其他的作品時常給予一種黑暗的氛圍,有暴力也有性慾,然而更多的是憤怒,而這大概與他的成長背景脫離不了關係。出生於東倫敦貧民窟的 Mcqueen 是家中的老么,因為經常受到父親的家暴與性虐待,讓 Mcqueen 的童年生活在恐懼的氛圍中,父親之後更因為精神問題而住進精神病院。

媽媽是他的支柱

也正因為承上點的陰暗面,作為社會學科老師的媽媽 Joyce Mcqueen 便成為他一生最中最親近的人之一。Joyce Mcqueen 不但一路上支持他對服裝的追求以外,也改變了 Alexander Mcqueen 對於身份的認同感,甚至是因為母親家族史可以追溯到蘇格蘭,讓蘇格蘭紋成了他作品中常見的元素,不過這也讓 Alexander Mcqueen 在媽媽過世後,因為無法承擔失去媽媽的悲傷,而選擇在 Joyce Mcqueen 的喪禮前一天結束了自己的生命,並且安葬於蘇格蘭的天空島上。

David Bowie 的御用設計師

英國殿堂級歌手 Daivd Bowie 是音樂的先驅也是時尚指標,他的風格引領著各個世代,而他最招牌的華服之一就是印上了英國國旗圖騰的破壞加工大衣,這件與 David Bowie 如此契合的服裝正是出自 Mcqueen 之手,而這件代表性十足的服裝也陪伴了 Daivd Bowie 從巡迴演唱會到專輯封面上。

與 Kate Moss 的友誼

時裝設計師與超模的關係常常從台上的合作,延伸到台下的好友誼。 而 Kate Moss 與 Mcqueen 也不例外,回想當年 Kate Moss 在惹出吸毒風波後,Alexander McQueen 的情義相挺,Kate Moss 甚至在 Mcqueen 與導演男友 Gerorge Forsyth 結婚時,更擔任他們的伴娘。

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載,原標題:【Style Story】關於 Alexander McQueen 的 10 件事:母親、佛教徒、偷在皇室成員西裝上縫髒話】