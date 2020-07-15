【香港製造】全人手土炮復刻80年精工球衣　細說昔日蓬勃本土文化

十年河東，十年河西。盛衰興替，從來都變化無常，太多往日曾經美好的盛況，今日或已早在時代的洪流中流逝； 正如今時今日的足球迷，足不出戶觀看世界大小賽事；輕鬆便可以入手各國球會、國家隊的球衣。漸漸遺忘了，曾經我們都擁有過盛極一時的香港足球與本土工業。本地勁旅穿起「香港製造」的球衣在甲組聯賽馳騁，大球場萬人空巷的盛況，今日或已不再，卻又曾經確確實實地，在香港出現過的人文日常。 今回本地潮流服飾店INCREDIBLE最新的《香港製造》企劃，以兩款80年代本地勁旅精工的復刻球衣、100%忠於原著的剪裁細節，細說這段屬於香港人的歷史回憶。

上世紀香港工業曾經蓬勃一時，無論本地品牌還是外國大廠，都設立過不少「香港製造」的生產線。直至中國推行改革開放，本土工業陸續向北遷移，本土工業式微，往日的畫面好像過境遷般被遺忘。

左為原版80年精工球衣，右為INCREDIBLE《香港製造》復刻80年精工球衣，二者同樣made in Hong Kong。

去年開始，本地潮流服飾店INCREDIBLE開展了《香港製造》企劃，積極跟一些本地老品牌合作聯乘，為這些「Made in Hong Kong」的商品，重新探索時代的生命力，以時尚話題商品的形式，向下一代訴說每個本地傳統品牌結構成的「香港故事」；當中包括了紡織老字號「利工民」，以及塑膠用品「紅A」。前者以傳統物料與工藝，結合了INCREDIBLE設計及細節製作的Pocket Tee，吸引了近百市民通宵排隊購買，成為一時佳話；後者撮合了迪士尼x紅A的三方聯乘，亦是前所未見的嘗試。今年INCREDIBLE未有停下《香港製造》企劃的腳步，最近亦公布了品牌與Puma及精工的合作。

INCREDIBLE過去的《香港製造》企劃：（按圖放大）

INCREDIBLE《香港製造》企劃曾合作的本地老品牌。（品牌圖片）

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對香港足球歷史完全不熟悉的人或許會感覺迷茫，一個是德國著名運動品牌，另一個是日本國民時計品牌，跟「香港製造」可有什麼關係，這便要從上世紀70年說起。

單以今時今日的認知，是難以想像上世紀60至80年代，香港足球在本地文化的影響力。

70年代不但本土工業蓬勃，亦是香港足球的盛世，如果單以今時今日的認知，是難以想像當年香港足球在本地文化的影響力，本地球會、球星的在香港球迷間的受歡迎程度，猶如今日的歐洲球星。南華對精工的甲組聯賽「全院滿座」是等閒事；當中不得不提的球會，就是日後創下14連冠紀錄的精工，這支創立於1970年的球會，因為班主黃創山同時作為Seiko（精工錶）的代理，而得到此商業冠名。

雖然精工最終於1986年解散，但其標誌的「藍底白V」Puma球衣，依然是一個時代的見證。34年後的今日，INCREDIBLE與Puma及精工的三方聯乘，正是將1980年球會首款Puma球衣，以及1986年解散前的最後一代Puma球衣，原汁原味地復刻。

復刻球衣的剪裁完全按照原版球衣量度。（品牌圖片）

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據INCREDIBLE主理人Keith所稱，他在擬定新企劃時，曾經亦考慮過精工的「老對手」南華，這支百年球會與精工間的會戰，作為「香港打吡」級的集體回憶，無可否認，是一個值得解說的本土故事。卻因發現今年原來是精工的50周年會慶，最後才確立了這次合作。

INCREDIBLE主理人Keith。（品牌圖片）

按圖看歐美波衫時尚：

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要復刻當年的精工球衣並不容易，雖然當年球會使用的Puma球衣是香港製造，但由於年代久遠，只可以從舊日保留下來的球衣中拆解，務求從車線位、鈒骨位、布料、繡字等細節開始，100%復刻當年香港製造的效果與味道；以標誌的「大V」剪裁為例，原版球衣的縫紉工序極為繁複，看似簡單的胸口細節，便已採用了「接駁」和「重疊」兩種縫紉手法，製作極花功夫。加上70、80年代的製衣技巧現在已經式微，即使知道了當中的手法，今時今日亦要特意聘請依然懂得當中操作的老師傅才能化成現實。

INCREDIBLE復刻1980年精工球衣：（按圖看細節）

INCREDIBLE 1980年精工球衣復刻

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以衫腳位看不到縫線為例，由於需要使用到當年摺腳衣車才能縫製，但此款衣車現時幾乎絕跡，最後只可靠老師傅花了三天時間改裝衣車，才能縫出當時的效果。又或講到背部數字方面，亦遠比現今的球衣機器燙印複雜，它需要先製作一個絲網印刷模版，再將數字印在另一塊布料上，經人手剪裁後，最後用「zig-zac」車線手法縫在球衣上，老師傅車縫時亦要懂得同時收邊，工序繁多，單單一件球衣上都完全可以反映出「何為工藝」，原來這一切早已是舊時代的產物。

Keith解說每個工序上所下的功夫。

今次INCREDIBLE共復刻了1980和1986年的精工球衣，除了縫紉細節之外，物料使用也是這次企劃的一大考驗。前者的綿布尚算容易解決，只要考據得到是什麼種類，採購正確即可；但是後者的物料，卻因為它採用了60%人造纖維與40%綿質的陰陽間布料，現時已經極難尋找，INCREDIBLE不得不自行研發近似的布料作替代品。每一件球衣都是本地全人手製作，非常考究。

7月15日至29日期間，INCREDIBLE於銅鑼灣加寧街Fashion Walk舉行了球會的50年回顧展。

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現今全球化的年代，一件以手工藝製作的球衣可謂絕無僅有，而且全本地人手製造，百分百複製只屬於香港人的回憶。這次復刻的數量亦極為稀罕，1980年版本的只有50套（7月18日開賣）、1986年版本的更只有40套（7月25日開賣）。但除此之外，INCREDIBLE亦由7月15日至29日期間，於銅鑼灣加寧街Fashion Walk舉行了球會的50年回顧展，無論成功入手與否，亦可到場多認識這一段香港足球的傳奇故事。