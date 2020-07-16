【紙媒寒冬】關西雜誌《Cazi Cazi》停刊　網上眾籌才是新出路？

近日，關西時尚雜誌《Cazi Cazi》（カジカジ）宣布停刊，闊別一眾讀者。 紙媒難做，不是今時今日的事，但仍有不少出版人爭扎求存。像今年三月宣布停刊的日本生活雜誌《nice things》，最近就積極在網上眾籌，努力向復刊之路邁進。

關西時裝雜誌《Cazi Cazi》宣布停刊，為廿六年出版歷史畫上句號。（ig@cazicazi_official）

網媒崛起，紙本雜誌停刊消息更是不絕於耳，最近，關西時尚雜誌《Cazi Cazi》亦敵不過紙媒寒冬，在社交平台宣布停刊，為廿六年出版歷史畫上句號。

重溫《Cazi Cazi》昔日封面：

+ 16 + 15 + 14

《Cazi Cazi》自1994年創刊，主力推介關西潮流文化。（Cazi Cazi）

《Cazi Cazi》自1994年創刊，主力推介關西潮流文化，集中介紹大阪潮流集散地「美國村」，內容涵蓋街拍、古着文化、潮流單品等。今次停刊，《Cazi Cazi》透過社交平台表示早前出版的6月號為雜誌最後一期，就連一早計劃好出版的10月特輯亦要叫停。至於《Cazi Cazi》旗下網媒「コンパス」，據知會繼續營運至9月中，此後去留仍是未知之數，令一眾讀者大感意外。

《Cazi Cazi》旗下網媒「コンパス」將會繼續營運至9月中。（網上截圖）

《Cazi Cazi》出版廿六年間，多次力圖轉型：2015年，雜誌由月刊變為雙月刊；出版社更開辦網媒「コンパス」，發佈潮流快訊。這次雜誌以6月號告別讀者，內容匯編了2010至2019《Cazi Cazi》「街の眼」街拍企畫的十年史，看到雜誌一步一腳印走到最後，縱使突然，亦算是畫上一個尚算完滿的句號。

《Cazi Cazi》6月號內容匯編了2010至2019「街の眼」街拍企畫的十年史。（Cazi Cazi）

按圖看《Cazi Cazi》6月號內容：

+ 4 + 3 + 2

這一邊廂《Cazi Cazi》停刊，另一邊廂，還是有不少出版人抱着「俾啲掙扎」精神，在紙媒寒冬中尋求新出路：今年年頭，先有原宿街拍聖經《FRUiTS》傳出有望復刊；來到7月，日本生活雜誌《nice things》亦正式於網上眾籌，向復刊路進發。

MEDIUM創辦人谷合貢發起眾籌，力求令《nice things》回歸。（nice things）

日本生活雜誌《nice things》為MEDIUM出版社旗下雜誌，今年3月，MEDIUM突然申請破產，負債更高達2億5000萬日元。出版社旗下街頭潮流文化雜誌《Ollie》、《GRIND》，以及女性時裝雜誌《PERK》，幸得大版廣告代理商 Tryout收購，復刊有望，當中《Ollie》網頁已開始重新營運，至於《GRIND》亦將於秋季復刊。

《GRIND》在IG表示將於秋季復刊（網上截圖）

雖然份屬同門的《nice things》當時未獲收購，今年3月無奈宣布停刊，不過當時雜誌團隊早已揚言不會放棄，力求令雜誌回歸。《nice things》月刊自2015年創刊，以「Good life with nice things」為概念，着力介紹生活日常中各種美好事物，由時裝、設計到家居。這次《nice things》籌備復刊，由 MEDIUM創辦人谷合貢發起眾籌，眾籌目標為600萬日元，然而執筆時《nice things》現在僅籌得約185萬日元，跟目標尚有一大段距離，望能在死線8月21日前籌到足夠款項。

《nice things》當時未獲收購，今年3月無奈宣布停刊。（nice things）

重溫《nice things》舊封面：

+ 6 + 5 + 4

如眾籌成功，《nice things》預定於10月復刊，屆時將改以季刊形式推出，編輯班底依舊，至於製作內容上則會加入人訪，每期將介紹二十位來自不同地區、不同職業的人士，分享人生經歷。據知谷合貢為準備復刊，現正籌組新出版社，處理雜誌相關業務。至於眾籌會否成功，《nice things》能否如期復刊，就要拭目以待。