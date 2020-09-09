2020年上半年10大熱賣名牌產品　誰搶走Gucci、CHANEL冠軍寶座？

2020年是令人難忘的一年，新冠病毒大流行的影響顯而易見，對於各行各業也帶來各種變化，改變了人們的買賣方式，並且產生了新的影響力浪潮。面對經濟的不確定性，購物者更願意入手成熟的奢侈品牌，傾向於奢侈品最安全的選擇——投資，尤其是針對兼具轉售價值的經典作品，像是尋找有代表性的手袋。

美國知名二手奢侈品寄售網站The RealReal，根據1700萬會員對二手精品的銷售和需求，近日公佈2020上半年十大暢銷奢侈品排行榜，從按需求排名的十大品牌和商品，也反映了經典比當季更受歡迎的現象。第一名相信是你所熟悉的牌子，更厲害的是他打敗了Gucci跟CHANEL！

▼▼▼點圖率先睇2020上半年最暢銷的10款產品▼▼▼

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10. Burberry︰Nova Check Cashmere Scarf

1924年問世的格紋圖案Nova，以米色底、紅色、駝色、黑色和白色的格子組成，至今都是最受歡迎的經典色。格紋喀什米爾圍巾帶來溫暖卻不厚重的感覺，適合即使是春秋兩季也適合。

9. Balenciaga︰ Triple S Sneakers

Balenciaga（巴黎世家）老爹鞋，採用聚脂纖維、小牛皮與人造纖維製造，最大特色在其大又厚的鞋底，是品牌創意總監 Demna Gvasalia 2017年之作，亦是奢侈運動鞋之首選。

8. Saint Laurent︰Small Sac de Jour

簡潔線條和硬挺的結構，皮革流露精緻洗鍊的氣質，是Saint Laurent（聖羅蘭）的銷售冠軍，易於搭配各種服裝。尺寸大小有三種包括SMALL、BABY、NANO。

7. Fendi︰Leather-Trimmed Zucca Baguette

Fendi的經典袋型加上棕色提花FF主題圖案，配上翻蓋與磁釦開合，有可拆卸的皮革手柄、長鏈帶和皮革肩帶，因此肩背或斜揹都能隨心所欲。

6. Dior︰Leather Saddle Bag

Dior經典的Saddle袋款重新演繹成兩個款式，以皮革、Dior Oblique帆布或刺繡精心製作。單獨發售的刺繡帆布寬肩背帶可以不同方式佩戴，洋溢別緻的時尚氣息。

5. Hermès︰Clic H Bracelet

Hermès經典琺瑯手環Clic H ，有金色、銀色兩種合金，分為細版、中版、寬版，大小部分有直徑6公分的PM、6.5公分的GM Size。

4. Prada︰Tessuto Shoulder Bag

創作靈感來自Miuccia Prada年輕時與畫家無法實現的真情摯愛，無需珍貴真皮加持，尼龍袋已經成了Prada的經典，袋體輕盈相當實用。

3. CHANEL︰Classic Jumbo Double Flap Bag

經典口蓋袋是設計師老佛爺Karl Lagerfeld於1983 年首創11.12手袋，重新演繹CHANEL經典 2.55 ，有金銀雙色並與皮穿鍊交織的經典鏈帶、菱格紋縫線、雙面口蓋、CC 扣環。Jumbo size也是許多人喜歡的大小。

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2. Gucci︰Leather Horsebit Loafers

意大利名牌Gucci是奢侈品轉售中最受歡迎的品牌，2020首次被LV擠下。Loafers（樂福鞋）沒有鞋帶，一套就能穿上，因此又被稱「懶人鞋」。Horsebit Loafer馬銜扣樂福鞋鞋面有兩個金屬環扣，於1953年由意大利名牌Gucci設計而成，因此又稱為Gucci Loafer。

1. Louis Vuitton︰Neverfull MM Monogram

LV首次超越Gucci，得到第一名。Neverfull MM手袋將雋永經典的設計融合傳統的細節，選用柔軟的Monogram帆布打造，綴以天然牛皮飾邊，內部寬敞卻不見厚重，收緊側綁帶打造時尚魅力的造型，鬆開則能展現更休閒的氣息。纖幼而舒適的手柄可輕鬆掛於肩上或作臂挽攜帶。手袋綴以色彩鮮明的襯裡，可拆式收納袋可獨立作為手拿袋使用，也可用作額外口袋。

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