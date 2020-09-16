【New Balance】期間概念店登場　一眼睇盡日本提案1300新舊經典

很多New Balance忠粉都相信，如果一生只能擁有一雙NB的話，非1300JP莫屬。然而這款「5年一會」的鞋皇從來都可遇不可求。近日New Balance於K11舉行了期間限定概念店，展出了近4代的1300JP，難得地「四代同堂」，讓人一睹這款神物的真面目，比較幾個版本的細節。同場亦率先展出了本月尾才上架的R_C 1300新系列，近距離體驗兩個跨越25年、「日本提案1300」系列的獨特魅力。

1300JP「四代同堂」：（按圖放大）

2005、2010、2015和2020年版本的1300JP。

通常談到New Balance 1300JP的題目，「5年一會」總會是伴隨著的4個字。自這個鞋款於1985年誕生，並於1995年首次得到品牌日本分部復刻提案開始，每逢「5倍數」的年份，總會成為NB的忠粉敬候經典再臨的時間。2020年本身正是一個再會的年份，但隨著本年版本的1300JP，以及1300JPJ的企劃結束，未能把握今年的機會者，意味著又要等下一個5年了。

1300JP於1985年誕生，1995年首次得到品牌日本分部提案復刻。

然而想一睹神物的話，還是有辦法的，本月New Balance於K11開設的pop up store中，便於會場內展出了2005、2010、2015和2020年版本的1300JP，要知道這款可遇不可求的神鞋，每次復刻的數量本來就不多，能夠「四代同堂」實在十分難得。大眾可以襯此機會，親身鑑賞改用了Nubuck絨面皮革和百年皮革大廠Horween Leather Company出品物料後，2020版本的「1300JP3」與前代的造工分別等等，加深對一代鞋王的認識。

今年的1300JPJ，全球限量300對。

時至今日，M1300共復刻了6次，1995年首次復刻，將日本設計師的美學細節融入了1300中，這個「日本提案、美國生產」的組合立即受到潮流界熱捧，時裝設計師Ralph Lauren、Undercover主理人高橋盾等等都是它的捧場客，從此確立這個版本的獨特地位。縱使美製1300不時傳出停產的消息，但都不算是特別罕有的型號，卻只有這種日本提案的獨特灰色配搭，才有資格稱為鞋王，亦特別矜貴。甚至成為了一個NB鞋配色的專用名詞，二十多年來不少NB鞋款配色設計中，不時會以「1300灰」命名作企劃主題，都是這個鞋款與別不同的證據。

R_C1300：（按圖放大）

Tokyo Design Studio提案的R_C1300。

+ 2 + 2 + 2

當然，並非人人都有機會入手1300JP，但想感受「日本提案1300」的獨特魅力，機會一直都在。New Balance自2018年起，便與日本單位Tokyo Design Studio合作，以日系美學融合百年製鞋工藝，推出過R_C1鞋款而大受歡迎；今年二者更進一步，將合作擴展到傳奇款式1300上。將經典的鞋身結構結合了現代都市機能感十足的split-sole分離式鞋底，推出了日系風格的R_C1300，尤如一次跨越時代的概念融合，產生既是舊時代，又屬於現代的日式觀感。

新系列的R_C1300亦連同New Balance 327、MADE系列的990GR2、990GL5等等今年的人氣單品，都會於是次pop up store中展出和開售，有興趣的朋友不妨留意。