【體物寫志】除了經典「1300灰」配色　它曾是80年代革命性跑鞋

80年代可說是波鞋界的黃金時代，尤其在1985年，既有Air Jordan正式誕生，亦有New Balance的1300。 論普及程度，前者的名聲固然夠響，但所謂物以罕為貴，在一個「retro泛濫」的年代，依然令這個堅持五年一會的企劃與別不同。然而這就是此「日系鞋王」每逄推出之時皆會被引發搶購潮的原因嗎？當然不是，1300JP在流行交化層面間不但成就了品牌史上最經典的配色。回到運動層面上，它由誕生之日開始，本身就是一個時代革新慢跑鞋科技的見證。 2020年終於到臨，就在這個1300JP歸來前夕，回顧一下這款經典慢跑鞋的歷史。

五年一會的承諾又到，2020年是1300JP的第6次復刻的年份，每一次總是令人特別期待。然而除了那「話題」和「限量」等老掉牙吸引元素之外，到底是什麼原因令1300JP可以被喻為「日系鞋王」呢？一切可以由1985年說起。

1300JP（品牌圖片）

+ 3 + 2

喜歡New Balance的人大概都會聽過「Encap」這種緩震技術吧，雖然至今已成為品牌其中一款常設的緩震科技，但在1985年誕生之時，卻是一種革命性的新概念，亦對往後各大品牌的跑鞋中底製作上，起了承先啟後的作用，1300正是第一款配搭了Encap中底的鞋款。

所謂Encap，其實就是encapsulated（封裝）的簡稱，很形象化地形容了這種技術的特性。它在一個絕多數品牌的跑鞋依然停留在使用傳統EVA物料製作中底的時代，NB嘗試了硬度較高的聚氨酯包裹EVA，既可取得EVA的回彈緩震，較高的硬度卻能提高跑手每步着地時的靈活反應，以及腳掌在腳中的穩定性能。這種混合材質的新嘗試結果大受好評，即使定出130美元的高昂售價，依然足夠以新科技與性能征服跑手的荷包。尤其要知道，當時世界上從未出現過定價高於130美元的跑鞋，當時波鞋平均價格不過50美元左右，用同年代的鞋款比較，一雙1300的價錢，已經可以買兩雙AJ1了！如果用現今的概念來看，大概就是我們看到神鞋「Next%」時的狀態吧。

在波鞋平均價格不過$50美元的80年代，1300賣$130美元。（網上圖片）

然而說到1300真正走入流行交化的領域，就是10年之後1995年由品牌日本分部的首次復刻提案開始，將日本設計師的美學細節融入了1300之中，再交回美國生產；尤其在確立了的專用配色方面，更是最影響力明顯的環節，亦令這鞋款走出了運動層面，受到時裝設計師Ralph Lauren、Undercover主理人高橋盾等熱捧；這種獨特的灰色配搭，甚至成為了一個專用的代名詞，後續的NB鞋款中不少都會列名以「1300灰」作基調，這就是一雙美製NB鞋被稱「日系鞋王」的原因，初代複刻的1300型號後加上一個「J」字，說明這個日本提案的起源。

及至2010年歸來之時，NB其實曾就當年的複刻配色廣邀各國分部提案，最後還是選擇了那個已成經典的日本版本，於是由10年、15年，到今年的1300，都被冠以「JP」的型號名稱，「1300」與「JP」幾乎已經劃上等號。

原祖1985年的1300。（品牌圖片）

作為1300的第6度復刻，鞋款亦延續了歷代的傳統，交由緬因州中部的廠房生產，代表它是NB產品中的「上品」規格。鞋身的Nubuck麂皮採用美國百年皮革廠牌Horween Leather Company出品，從鞋身灰調的物料，以至經典樣式的Vibram外底，皆務求忠實1985年的原版設計。並於今日起至2月25日晚上9時期間接受網上抽籤，2月26日公佈結果。要知道每次1300歸來總是供不應求，不想食炒價的話，就要看看自己的運氣了。