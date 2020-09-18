【香港製造】推崇本地職人文化　手工宣紙菲林送上如水墨畫般詩意

近年本地手工啤如雨後春荀般，花多眼亂的啤酒品牌和口味，讓人變得有點麻目。就像「友」這個成立自2017年的品牌，原本以為只是芸芸眾多本地啤之一，誰知道看到團隊近日透過自家平台「我友主義」，推出的與本地菲林愛好者合作，香港製造的「手工宣紙菲林產品」，才「友」不僅對本地手工啤感興趣，而是對本地工藝、職人也有有建樹的品牌。

Made in Hong Kong的手工宣紙菲林產品（香港遺美 Hong Kong Reminiscence）

儘管「Made in Hong Kong」已經相當難得，但這一卷「手工宣紙菲林產品」，可不只有本土情懷的販賣。製作團體在生產這卷菲林時，放棄使用傳統黑膠底片，而分別測試過許多不同紙材，包括像書紙、紗紙、玉扣紙和原稿紙等，但效果都不如理想，而最終拍板選用的是宣紙。

用港產宣紙菲林拍出香港風景（香港遺美 Hong Kong Reminiscence）

若小時候在學校上過書法課的話，對宣紙應不感陌生，通常用於毛筆書寫，而因為質地極纖薄，有一種微微透光的特性，加上宣紙的潤墨性，即墨水在宣紙上頭的滲擴現象，所以當用於顯現攝影的畫面時，就會自帶著一種像水墨畫般的朦朧美意。

宣紙就是從前書法堂毛筆書寫所用的紙張，像水墨畫般的朦朧美意。（香港遺美 Hong Kong Reminiscence）

現在由「我友主義 x 菲林友」推出的「手工宣紙菲林產品」，屬於實驗性質產品，既是限量貨，同時也是非賣品。想測試這卷菲林效果的讀者，暫時只能靠官方釋出的照片效果來望梅止渴。回頭說這個本地手工啤酒品牌「友」推出的「我友主義」平台，雖然名字叫「我友」，可能令人誤以為是「圍威喂」的意思，但實際上是一個支持本土職人的平台，對本地工藝和職人感興趣的讀者，不妨多多關注他們這個平台。