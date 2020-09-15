Supreme聯乘Yohji開賣　究竟山本耀司是精神分裂還是口不對心？

說實話，論設計，今次Supreme × Yohji Yamamoto不過是Supreme一如既往的東西，如果閣下是Supreme Fans的話，這個系列也實在無可挑剔，然而，若是山本耀司多年支持者的話，看見他今日的所作所為，實在令人心痛。

皮褸是今次聯乘重點作品。（Supreme）

留意當中所「令人心痛」的，並非指這批Supreme聯乘Yohji Yamamoto服飾之本身，而是山本耀司的講一套，做一套的為人，昔日的黑色大師，日本Big Three，現在卻變成「廢佬」一樣：一味批評別人，然後以雙重標準，做回同一樣的事，龍門任他擺。

簡單兩個品牌Logo交搭在一起，就貫徹了全個合作系列，或許街頭時裝一直是如此，但山本耀司不是一再聲稱自己討厭無內涵的衣服嗎？（Supreme）

+ 17 + 17 + 17

眾所周知，山本耀司過去的確是前衞時裝、創意和藝術的捍衛者，主業時裝設計外，在空手道（黑帶）、音樂（曾推出多張搖滾專輯）、繪畫、象棋以至衝浪等等領域，無一不精，可謂多才多藝。而大師亦向來以敢作敢為見稱，80年代初就不理西方傳統時裝媒體的不解和抨擊，我行我素地與川久保玲，一起以顚三倒四的黑色時裝震撼世界。

山本耀司一再為時裝藝術抱不平，接受各大時裝傳媒採訪，甚至自己推出著作，去責罵當前的時裝文化。（System）

近年，他更多次為時裝藝術抱不平，高調地接受各大時裝傳媒採訪，甚至自己推出著作，責罵當前的時裝工業和青年文化，無論是對《Surface》、《i-D》、《SYSTEM》、《The Talks》、《Nowness》的談訪，還是自身傳記作品《My Dear Bomb》或《All About Yohji Yamamoto》，他不時以「垃圾」來形容當前的Fast Fashion現象。

金句，但今日自己又在做甚麼？（AZ）

例如2011年與《The Talks》的對談，強調自己生活的城市——東京，已被Fast Fashion概念支配，一切變得「Faster, faster, cheaper, cheaper」，採訪中那句「PEOPLE HAVE STARTED WASTING FASHION」，往後更成為山本耀司的格言。到2015年接受《i-D》專訪，Tess Lochanski問他老人家，近代的時裝文化是否改變了許多，他就二話不說痛斥Fast Fashion摧毀了一切，揚言在消費主義充斥的世代下，人們每每透過連鎖店和網購，不經大腦購買過多衣服，然後沒穿過便掉進了垃圾桶，最終污染地球。

山本耀司與最敬愛的母親，象徵日本戰後辛勤的一代。（Yohji Yamamoto Fans Page）

甚至在《All About Yohji Yamamoto》一書中，以「Bitch」去形容部份現今日本社會年輕女生，批評年輕人只愛不勞而獲地買名牌，每每依靠父母的金錢甚至出賣身體，去追隨潮流，追隨千篇一律的炒作東西，每個人都變成了複製人，急不及待想要穿得和其他人一樣，卻以為自己很特別很有個性，實質完全缺乏風格和靈魂，叫人感到憤怒又可悲云云！

其實近年山本耀司的好些設計，本就出現了力不從心，無以為繼之像。（NEW ERA）

好了！聽了這麼多山本耀司振振有詞的批判，原本以大師他數十年的江湖地位，當然有足夠資格批評現代時裝文化的各種不是，何況平心而論，現在的時裝工業，無論是過度快速消費文化，還是年輕人崇尚名牌的心態，也大有值得改善之處。然而問題來了，看着Yohji Yamamoto近年設計一成不變的Y-3、只靠大Logo作招徠的New Era帽子、到今天新鮮滾熱辣的Supreme聯乘Yohji Yamamoto，再回憶起他過去發表過的各種偉論，便會發現大師的自相矛盾。

不要以為清一色黑色就很Yohji了吧？（Supreme）

Peter Saville「Game Over」印花作品，其實早在1991年就經已出現在Yohji Yamamoto自家系列之中。（Supreme）

+ 10 + 10 + 10

今次Supreme與Yohji Yamamoto聯乘系列涵蓋各種產品，但無論是焦點作的皮褸、羽絨褸，抑或是入門級別的衞衣、Tee和冷帽也好，作為Yohji Yamamoto長期支持者的你，又可否能夠從這個Collaboration之中，感受到山本耀司丁點的反叛精神和創意？簽名式的實驗性不對稱剪裁和詩意無限的禪味又在哪裡？這系列和Supreme其他與The North Face、Nike、Barbour和Stone Island等品牌的聯乘合作，又有何明顯分別？並不見得系列簡單地印上了Peter Saville、Sancheeto的平面作品，這個Supreme × Yohji Yamamoto便當真具創見和深度起來，何況Peter Saville這些「Game Over」和「This Was Tomorrow」印花作品，其實早在1991年就經已出現在Yohji Yamamoto自家系列之中，今次不過是「食老土」而已。

Yohji Yamamoto近年一大問題，就是患了老人病，一再盲目地認為甚麼都是新不如舊。（Racked SF）

反而耀司的老戰友川久保玲，卻每每能夠做到接受新事物，破舊立新，使到COMME des GARÇONS近年的聲勢業績，明顯比Yohji Yamamoto更強。（Improvised Life）

誠如文章開首一再強調，今次Supreme聯乘Yohji Yamamoto叫人斟酌的，並非服飾設計和James Jebbia本身，而是山本耀司的言行不一，明知道Supreme的經營模式就是這樣，每星期瘋狂推出一批又一批換湯不換藥的圖案衣服，再引來一大伙投機取利者的排隊，透過Supreme店內員工中飽私囊，走後門配合（或者以駭客程式網店搶貨），然後將產品轉售到世界各地水貨店，以高出原價幾倍的價錢出售，而小潮童則透過父母給予的金錢，購買這些一式一樣的衣服去追潮流，相隔3個月後，已將這聯乘系列忘記得一乾二淨……這些欠缺內涵的速銷模式，Logo至上的虛榮消費心理，山本耀司一直知道，也一直在痛斥，何解今日卻自打嘴巴地做一些自己看不起的事？是精神分裂還是口不對心？認真耐人尋味。