由日本榮歸中環　JPS Art Gallery港日各國誇界藝術家精銳盡出

雖然新冠肺炎為全球經濟帶來難以估量之動盪，但所謂有危就有機，經濟結構重新洗牌，或許才會為一個都市（香港）注入創意和變革的土壤。 好像最近發生在中環置地廣塲的一個藝術項目，絕對好值得香港人細心解讀。

藝廊位於置地廣塲（JPS Art Gallery）

場內設有Gift Store，讓大眾購買負擔得起的玩具藝術品。（攝影：龔嘉盛）

話說一間名曰JPS Art Gallery，上星期正式於中環置地廣塲中庭2樓開幕，各方流行文化界別人物蜂擁而至，到場朝聖，好不熱鬧。不過叫藝術愛好者興奮的背後，其實還有更深層意義，因為今次香港區JPS Art Gallery的啟航，可視為LANDMARK近代少有地，邀請藝廊進駐商場內的一大破格舉動。

置地廣塲中庭。（Wiki）

作為香港最享負盛名的高端商場，置地廣塲中庭一直以來都是全球各大奢侈品牌兵家必爭之地，高級時裝、珠寶鐘錶以至米芝蓮3星餐廳，上流社會最具聲望的時尚寶號，一一匯集於此，對於普羅大眾，過去就只能夠仰望而已。

Here and Now展覽開幕當日場面盛大。（JPS Art Gallery）

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然而隨住年輕一代對奢侈文化理解上的改變、消費模式走向數位化、加上社會乃至疫情肆虐種種因素，於這個瞬息萬變的新世代裡，傳統高級時裝概念和營運模式，漸漸無以為繼。哪怕是巴黎史上最尊榮的Couture House，還是香港最奢華的購物商場，都是同一道理。所以Dior會與Nike合作打造Air Dior，LANDMARK亦將邀請年青潮流媒體或本地奇趣手機殼品牌於商場開店，到今日JPS Art Gallery全面進駐，將藝廊文化由對於街的畢打行，一下子拉回向來由時裝店主導的商場內，十數年前被定義為異想天開的事，現在意想不到一一成真，無論閣下喜不喜歡也好，時代巨輪正是以如斯法則運行。

JPS Art Gallery主理人Tim揚言，正在策劃不同的展覽於全新藝廊內舉行。（攝影：龔嘉盛）

Eric So《Right Click》。（攝影：龔嘉盛）

說回今次主角JPS Art Gallery，誕生自2014年，主打當代藝術，雖然以香港作為基地，但早在今次LANDMARK之前，就一直於東京原宿神宮前地段，設有AREA36 by JPS Gallery。畫廊匯集了跨越不同媒介和類別的作品，所簽入的藝術家來自五湖四海，尤以香港、日本和西班牙最多。香港方面，Eric So、kasinglung和Chino Lam這些本地藝術玩具之領軍人物，都是今次《Here and Now》展覽的焦點。Eric So的經典藝術創作《Stories No.1》史努比，和糅合墨水畫概念的Nike球鞋《Right Click》，再次展示於人前。

《Looking for Life Out There》。（JPS Art Gallery）

而Chino Lam招牌的鮪魚先輩3D玩具，玩具控當然不會陌生，但其實其繪畫功藝同樣厲害，“Here and Now”展覽中就展出兩幅最新大作：《Looking for Life Out There》和《Human Space Flight》，將NASA太空人、《時代雜誌》等美國文化，與他的鮪魚先輩結合為一，高度表現出當代街頭藝術精髓。

Okokume的Cosmic Girl藝術作品。（攝影：龔嘉盛）

至於一踏入Gallery就看到的幾件可愛雕塑和肖像畫，或許大家會先入為主以為出自日本藝術家之手，但創作者其實是來自西班牙的Okokume，自幼熱愛日本動畫的她，創作出Cosmic Girl（宇宙女孩）這一可愛角色，希望透過藝術品來喚醒人類對環境關注，愛護地球。

INFO

《Here and Now》展覽

日期：即日至10月4日

地點：香港中環皇后大道中15號置地廣塲中庭2樓218-219號舖