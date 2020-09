由日本榮歸中環　JPS Art Gallery港日各國誇界藝術家精銳盡出

雖然新冠肺炎為全球經濟帶來難以估量之動盪,但所謂有危就有機,經濟結構重新洗牌,或許才會為一個都市(香港)注入創意和變革的土壤。 好像最近發生在中環置地廣塲的一個藝術項目,絕對好值得香港人細心解讀。

藝廊位於置地廣塲(JPS Art Gallery)

場內設有Gift Store,讓大眾購買負擔得起的玩具藝術品。(攝影:龔嘉盛)

話說一間名曰JPS Art Gallery,上星期正式於中環置地廣塲中庭2樓開幕,各方流行文化界別人物蜂擁而至,到場朝聖,好不熱鬧。不過叫藝術愛好者興奮的背後,其實還有更深層意義,因為今次香港區JPS Art Gallery的啟航,可視為LANDMARK近代少有地,邀請藝廊進駐商場內的一大破格舉動。

置地廣塲中庭。(Wiki)

作為香港最享負盛名的高端商場,置地廣塲中庭一直以來都是全球各大奢侈品牌兵家必爭之地,高級時裝、珠寶鐘錶以至米芝蓮3星餐廳,上流社會最具聲望的時尚寶號,一一匯集於此,對於普羅大眾,過去就只能夠仰望而已。

Here and Now展覽開幕當日場面盛大。(JPS Art Gallery)

然而隨住年輕一代對奢侈文化理解上的改變、消費模式走向數位化、加上社會乃至疫情肆虐種種因素,於這個瞬息萬變的新世代裡,傳統高級時裝概念和營運模式,漸漸無以為繼。哪怕是巴黎史上最尊榮的Couture House,還是香港最奢華的購物商場,都是同一道理。所以Dior會與Nike合作打造Air Dior,LANDMARK亦將邀請年青潮流媒體或本地奇趣手機殼品牌於商場開店,到今日JPS Art Gallery全面進駐,將藝廊文化由對於街的畢打行,一下子拉回向來由時裝店主導的商場內,十數年前被定義為異想天開的事,現在意想不到一一成真,無論閣下喜不喜歡也好,時代巨輪正是以如斯法則運行。

JPS Art Gallery主理人Tim揚言,正在策劃不同的展覽於全新藝廊內舉行。(攝影:龔嘉盛)

Eric So《Right Click》。(攝影:龔嘉盛)

說回今次主角JPS Art Gallery,誕生自2014年,主打當代藝術,雖然以香港作為基地,但早在今次LANDMARK之前,就一直於東京原宿神宮前地段,設有AREA36 by JPS Gallery。畫廊匯集了跨越不同媒介和類別的作品,所簽入的藝術家來自五湖四海,尤以香港、日本和西班牙最多。香港方面,Eric So、kasinglung和Chino Lam這些本地藝術玩具之領軍人物,都是今次《Here and Now》展覽的焦點。Eric So的經典藝術創作《Stories No.1》史努比,和糅合墨水畫概念的Nike球鞋《Right Click》,再次展示於人前。

《Looking for Life Out There》。(JPS Art Gallery)

而Chino Lam招牌的鮪魚先輩3D玩具,玩具控當然不會陌生,但其實其繪畫功藝同樣厲害,“Here and Now”展覽中就展出兩幅最新大作:《Looking for Life Out There》和《Human Space Flight》,將NASA太空人、《時代雜誌》等美國文化,與他的鮪魚先輩結合為一,高度表現出當代街頭藝術精髓。

Okokume的Cosmic Girl藝術作品。(攝影:龔嘉盛)

至於一踏入Gallery就看到的幾件可愛雕塑和肖像畫,或許大家會先入為主以為出自日本藝術家之手,但創作者其實是來自西班牙的Okokume,自幼熱愛日本動畫的她,創作出Cosmic Girl(宇宙女孩)這一可愛角色,希望透過藝術品來喚醒人類對環境關注,愛護地球。

INFO

《Here and Now》展覽

日期:即日至10月4日

地點:香港中環皇后大道中15號置地廣塲中庭2樓218-219號舖