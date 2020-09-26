LANE EIGHT│只有一款型號的香港球鞋品牌　究竟憑甚麼火紅起來？

香港雖然有購物天堂美譽，但國際名牌時裝店五光十色的背後，我們本地的自家品牌卻一直死氣沈沈，彷彿沒有一個香港品牌能夠代表到香港人似的。 然而，事實是香港的服飾品牌當真唔要得，定還是我們香港人沒有認真欣賞本土的作品呢？

LANE EIGHT是一個不折不扣的香港品牌。（LANE EIGHT）

好像LANE EIGHT這個名字，大家或許覺得陌生，不過其實他們的鞋作，其實近年已在香港漸漸普及，遺憾不少人縱然覺得球鞋美觀，卻誤會它是外國品牌，或者是Nike出品，以為是Presto或者Lunar的近親版本。

紅色是LANE EIGHT今年新增的特別配色，$750。（LANE EIGHT）

但其實LANE EIGHT可是一個不折不扣的香港品牌，2018年由Josh及James Shorrock兩兄弟創立，當中有一點很獨特，就是品牌自成立以來，無論男、女裝，都只會生產一個鞋款，一對名曰Trainer AD1的運動鞋。如此構思，是Shorrock兄弟希望將所有的精神和心力，都集中投資、研發和製作在同一鞋款之上，以求將Trainer AD1達至完美水平。

品牌位於灣仔聖佛蘭士街的專門店。（LANE EIGHT）

老實說，一個運動鞋品牌只生產一對運動鞋款，的確聞所未聞，LANE EIGHT可說是第一人。Trainer AD1以Cross Training為主體概念，基本上不同運動都可以大派用場，其簡約的外型和舒適柔軟的觸感，亦確保可以著用於日常都市生活之中，當作潮流休閒鞋。

adidas UltraBOOST Uncaged Parley。（adidas）

而LANE EIGHT Trainer AD1亦是運動鞋市場上，其中一對最環保的作品。近年運動界一直提倡環保理念造鞋，以兩大巨頭為例，adidas 2018年和海洋環保組織Parley合作，以從海洋收集回來的垃圾為原材料，打造UltraBOOST Uncaged Parley，強調鞋面上的Primeknit物料源頭，有95%採集自Parley監測沿海及馬爾代夫地區的塑膠廢料，餘下5%則採用循環再用的塑膠物料製造，一對跑鞋重用了11個塑膠樽製作而成。

Nike本年度最新設計Air VaporMax 2020。（Nike）

另外Nike本年度最新設計Air VaporMax 2020，更是品牌史上用上最多再生物料，並仍然維持極高性能的跑鞋。鞋面Flyknit織物方面，其紗線成份採用約按重量計至少67%的後工業再生材料，更是歷代Flyknit之最。

LANE EIGHT Trainer AD1的環保物料結構。（LANE EIGHT）

LANE EIGHT絕對是一個值得香港人注目的本地品牌。（LANE EIGHT）

至於LANE EIGHT這位初生之犢同樣不失禮，Trainer AD1鞋面的針織物料，採用再生聚酯紗線製作而成，而和adidas一樣，這些紗線同樣取材自塑膠樽，平均一對跑鞋用上11個廢棄膠樽。加上中底部份的全掌式Bloom™ Algae Foam，其原料乃是從藻類當中提取製作而成，要知道雖然海藻並非工業廢料，但過量海藻每每會構成紅潮，嚴重影響海洋生態，現在Shorrock兄弟聰明地將藻類引進到造鞋材料之中，既合乎環保原則，每對鞋子的製作過程更可為地球節省31.5公升水，並減少多達64立方米碳的排放量。在這個購物講求背後理念和道德價值的世代下，LANE EIGHT的確大有作為。