【陳偉霆】自家品牌聯乘日本設計師　哈哈笑主題卻是泛濫之最？

作為中國人見人愛的天王巨星，陳偉霆William Chan在內地可謂要風得風，然而在他成長之地香港，始終不入流。究竟是香港人無眼光不懂欣賞，還是這位昔日的士佬當真太特別？ 最近，陳偉霆為其個人時尚品牌舉行發布會，但那個哈哈笑主題設計，卻是熟口熟面。

CANOTWAIT_間限定店以笑哈哈作主題。（Instagram@williamchanwaiting）

發布會聲勢浩大，只是香港人自己唔識嘢，Sor。（Instagram@williamchanwaiting）

話說這位的士歌王日前於上海，為自家服裝品牌CANOTWAIT_的期間限定店舉行開幕儀式，更揚言推出一系列別注版服飾，正當大家期待「食花生」，看看陳偉霆到底會設計出怎麼樣的衣服，結果卻見這些所謂「別注版」，不過是一批裡裡外外都印滿了Smiley Face哈哈笑圖案的設計而已。內地年青人看見莫名興奮，但對於見慣好東西的時裝人而言，真的是得啖「笑」。

CANOTWAIT_別注版服飾，網民抨擊毫無設計可言。（CANOTWAIT_）

上次陳偉霆的《野狼Disco》造型，已被人恥笑土豪兼造作。（江蘇衞視）

並非恥笑William設計差、品味劣，而是這個笑哈哈圖案當真濫得很，由高級時裝、街頭潮牌、復古系等，不論歐美日本，歷年來以Smiley Face為主題的，真的多不勝數，CANOTWAIT_所推出的，哪怕部份服飾乃是與日牌CHRISTIAN DADA聯乘推出，無論是設計理念、話題性和材料手工，都只不過是小巫見大巫。

Harvey Ball（IG@camper.shop）

這個於1963年由美國平面設計師Harvey Ball設計的圖案，原本不過是打算應用於當年一個保險廣告之上，但很快便與嬉皮士和LSD毒郵票掛勾，而漸漸於西方青年文化之中普及開來，電影《阿甘正傳》中Forrest Gump長跑時誤打誤撞創造了Smiley Face一幕，絕對是70、80後的流行經典。

Alexander Wang。（Alexander Wang）

+ 2 + 2 + 2

發展至近代，Smiley Face的潮流印象，更直逼米奇老鼠，橫掃時裝世界，高級時裝方面，Alexander Wang於2019年間才以它為主題設計一系列服飾；Marc Jacobs更曾因為作品過份模仿Nirvana在1991年創作的「交叉眼Smiley Face」，而被Nirvana的產權擁有人提告，要求支付版權費。

A$AP Rocky年前高調著用KAPITAL作品。（Bump）

日系世界方面，KAPITAL長久以來一直是哈哈笑擁戴者，只不過主理人平田和宏生性低調，沒有為旗下Smiley Face作大肆宣傳，使到後知後覺的普羅大眾沒有認真關注，直至A$AP Rocky年前高調著用，才使到萬千潮童蜂擁而上，叫日本品味之士笑而不語。

Justin Bieber的自家品牌Drew House。（Inside）

Drew House可謂毫無設計可言。（Drew House）

不過在今次的士陳之前，將Smiley Face玩得最出神入化的潮童單位，一定非Drew House莫屬，作為西方流行天王Justin Bieber的自家品牌，跟CANOTWAIT_一樣，Drew House都不過是將Smiley Face照版煮碗印在服飾之上就是了。論設計的深度和創意，明顯不及KAPITAL、Alexander Wang，卻仍然大獲好評，足證這的確是一個講求炒作和名人效應的時代，消費者每每缺乏自我意識審美觀，只是一個名人讚好，就會一窩蜂覺得好，然後個個跟風去，在當前的中國，更是如此。