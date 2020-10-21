【Hermes】一文認識全系列手袋　愛馬仕絕不止Birkin、Kelly兩款

一次搞懂Hermes手袋全系列！

Birkin、Kelly等十大Hermes手袋，睇一次全了解（附尺寸規格，點圖放大）▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

Birkin：Hermes最出名的手袋

以法國女歌星Jane Birkin命名的包袋，以做工精良及實用聞名。每個柏金包上都在包扣的帶子上刻有年份。

問世時間：1984年

Kelly：Hermes最早的手袋

因被摩納哥王妃Grace Kelly使用而被更名為凱莉包。後成為其他商品的靈感來源，推出凱莉手拿包、手錶、首飾、女裝等產品。

問世時間：1892年（原型）

Lindy：Hermes最具名媛風的手袋

Hermes最具名媛風範的包袋，更輕鬆優雅，而且大小可調節，自由度頗高，側邊較多功能收納小物件，相當實用。

Constance：Hermes最難買的手袋

這是繼凱莉包和柏金包後，Hermes旗下第三大難買的包款。Constance小巧玲瓏易於攜帶，「H」標誌極具個性。不過，難買不是因為搶購的人多，而是產量太少，很多專門店一年到貨不超過5個。

上市時間：1959年

【相關文章．按圖率先預覽】【Hermès】比Birkin、Kelly更難買的Constance袋？靈感來自嬰兒▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

Garden Party：Hermes最質樸的手袋

主打休閒風格，擁有軟皮革和帆布等材質選擇，容量超大，適合出遊和休閒時使用。外觀簡約質樸，雖然沒有柏金、凱莉包那樣高貴時尚，也獨具魅力。

上市時間：1997年

Evelyne：Hermes最小資的手袋

便宜又實用的一款斜挎包，適合小資白領女性，質量優異，穿孔H造型比較獨特，辨識度也很高。Evelyne根據樣式分三類I、II、III。

Evelyne I：最基本的樣式，沒有拉鎖，包身裡面有一個小兜（TPM裡面沒有），肩帶長短不可調節。

Evelyne II：和I相比，在包外邊（內側）增加了一個兜，取消了裡面的小兜，肩帶長短不可調節。

Evelyne III：和II一樣，增加了可調節長度的肩帶，現在市面上基本都是這一種。

上市時間：1978年

【相關文章．按圖率先預覽】【Hermes】愛馬仕鱷魚皮手袋價值不菲之處 稀少加上精工更可貴】

Jypsiere：Hermes最青春的手袋

非常休閒年輕的款式，多以Clemence牛皮製成，小巧精緻，單肩、斜挎背都可以。外形立體，可供選擇的顏色也較多，是一款非常青春洋溢的包袋。

上市時間：2010年

Bolide：Hermes最典雅的手袋

Bolide是Hermes的第一款有拉鏈的包袋，較為硬挺，尺寸選擇多，歷史也很悠久。基於傳統美學的設計，散發著典雅氣質，上窄下寬，適合放在車座上。

上市時間：1923年

Picotin Lock：Hermes最不同的手袋

採用簡潔大方的桶型設計，非常具有立體感，長得有點像中國80年代的菜籃子，因此被網友親切地稱為菜籃包。選用Taurillon小牛皮製成，柔軟，耐磨，防水性能非常的好。

上市時間：2002年

【相關文章．按圖率先預覽：【Hermes】Birkin男士都用得？五款男裝手袋推薦 返工旅行都啱用】

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：一次搞懂Hermes手袋全系列 (附尺寸規格)】