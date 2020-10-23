【CANADA GOOSE】招牌羽絨外再出囗罩　雙滌棉設計能有型地防疫？

所謂馬死落地行，既然尚未知道佩戴口罩的日常生活何時終結，倒不如活在當下，將口罩成為時尚一部份。

CANADA GOOSE的專用口罩具有多種配色，$700。CANADA GOOSE）

設有繡上黑色拼灰色CANADA GOOSE字樣背帶，超有型。（CANADA GOOSE）

說的是CANADA GOOSE，別以為現在氣溫尚暖，仍未需要穿羽絨就將這個加拿大人氣品牌棄之不顧，沒有羽絨褸，「加拿大鵝」的法寶依然多，最新創作就是因應疫情需要，推出兩款品牌專屬口罩，採用CANADA GOOSE特製的兩層滌棉打造而成，高效防菌之餘，也輕薄透氣。而口罩的顏色亦十分多元化，有基本的黑白，也有彩色、粉色等色系，備有可調節耳帶之餘，更設有繡上黑色拼灰色CANADA GOOSE字樣背帶，以最低調手法，表現最高端的虛榮感。

Classic Disc，$500。（CANADA GOOSE）

+ 5 + 5 + 5

在疫情肆虐下，口罩被人當成潮流產物一般看待，早已不是新鮮事，強如Dior、前衞如MARINE SERRE、街頭如atmos，甚至大眾如MUJI和UNIQLO等等，都以各種形式，有平有貴地推出口罩來回應社會需求，像Dior那一批口罩更是免費提供予歐洲前線醫護人員使用，所以別以為High Fashion推出的口罩就一定貴過人，世界疫境當前，大家理應無分彼此，一同抗疫。