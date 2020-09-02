口罩設計｜改變百年未變的傳統外型　SEEUS95圖掀新時代口罩革命

不知不覺，2020年已經過了9個月，全球肺炎疫情依然未能解決，戴起口罩的生活，很大機會持續下去。縱使口罩不能說是潮流，卻肯定經已成為這一年的文化圖騰。關於口罩的新概念，不論是藝術或者科技等等範疇的，都在這年間不繼湧現。 近日便有初創品牌於網上募資平台Kickstarter發布了一款名為「SEEUS95」的口罩設計，原目標以25000美元為創立資本，至今距離活動結構還有20日，卻經已接近7倍金額超額完成。除了作為一款可令人重新展露面容的透明口罩外，發明者更希望將這款口罩取代傳統設計，成為新年代的產物。

如果說醫學用口罩是代表2020年的一件常見生活用品，相信沒有多少人會反對，但原來我們現今使用的口罩，其原理跟一百年前所發明的樣式並無太大分別。

多角度看SEEUS95口罩：（按圖放大）

SEEUS95主要由矽膠外殼、鼻托、過濾部件和黏貼部件組成。（網上截圖）

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時間回到1911年，畢業於劍橋大學醫學系的華裔醫生伍連德，改良了傳統西醫的外科口罩，以幾層物料過濾吸入的物質，而且成本低廉，而得到廣泛應用；及至現今被視為最高性能的口罩N95，都是美國設計師Sara Turnbull於1959年受雇於3M期間，從女性胸圍中得到靈感的設計。但從此之後，口罩該是什麼樣的概念，半個多世紀之後都未有太大改變。韓裔設計師Alice Min Soo Chun今次的SEEUS95設計，正是為了打破這個悶局。

大家有多久未在街上看過路人的笑臉？自從年初疫情爆發以來，香港人大多早已自發戴上口罩外出，阻擋吸入飛沫、細菌、病毒，但同時間，亦遮蓋起人們的面容，對每個人的日常交流，多少都有影響，人與人之間築起一層物理上的隔膜，社會氣氛自然更低迷。縱使很多品牌為口罩產品設計了予人愉快感覺的配色、圖騰；亦有關注這問題的人嘗試在口罩上剪一個洞，再封上透明膠片，喚起大眾的注意，但始終無法可能代替脫下口罩時，那種最傳神的直接交流。

Alice Min Soo Chun希望SEEUS95可以成為新時代的標準口罩樣式。（網上圖片）

韓裔設計師Alice Min Soo Chun於是設計了一款名為「SEEUS95」的透明口罩，嘗試解決口罩在防疫以外，做成社交缺失的副作用。SEEUS95的主體由透明軟質矽膠製作，兩側設有竹木、絲綢、銀線和碳製成的過濾層，聲稱可達N95級的過濾性能。既有醫學口罩的性能，亦不會阻礙五官，減少人與人之間交流的影響。另一特別之處，在於SEEUS95並非依靠掛繩穿戴，而是以黏貼方式直接貼到臉上，減少臉頰、耳背、頭顱等等部位的拘束。加上矽膠擁有耐温、耐寒的特性，除了過濾部件之外，都可以清洗、消毒重複使用。成本亦相對不高，符合普及使用的條件，亦令設計師希望，SEEUS95能夠成為N95之後，代表著新時代的口罩形象。

除了口罩之外，設計師Alice Min Soo Chun亦曾經在2018年設計過一款「太陽能燈籠」Solarpuff Light，為全球超過二百萬難民和貧窮人口，提供廉價而有效的照明工具，因而穫得過美國「Patent for humanity」的獎項，今次SEEUS95可否再令世界帶來一點改變，便留待以後繼續觀察了。